المدارس المصرية اليابانية تكشف تفاصيل فعاليات العام الدراسي الجديد 2021

كشفت المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل فعاليات العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنها تحدد المراحل الانتقالية ذات الأهمية في حياة التلميذ مثل: حفل الاستقبال، حفل التخرج، حفل بداية الفصل الدراسي وحفل نهاية الفصل الدراسي، وتعطي هذه الفعاليات للتلاميذ أمال ودافعية وتحفز مشاعرهم تجاه الحياة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الفعاليات بحسب دليل المعلم لأنشطة التوكاتسو الذي حصلت على نسخة منه:

1_ الفاعليات الاحتفالية

الفعاليات تحدد المراحل الانتقالية ذات الأهمية في حياة التلميذ مثل: حفل الاستقبال، حفل التخرج، حفل بداية الفصل الدراسي وحفل نهاية الفصل الدراسي، وتعطي هذه الفعاليات للتلاميذ آمال ودافعية وتحفز مشاعرهم تجاه الحياة.

2- الفعاليات الرياضية والمرتبطة بالصحة والسلامة

هي فعاليات تتعلق بالحفاظ على الصحة وتحسينها، ودعم النمو النفسي والبدني السليم، وكذلك تتعلق بسلوكيات حماية الذات من الحوادث والإصابات والكوارث، فضلا عن إكسابهم سلوكيات يعتادوا من خلالها ممارسة الأنشطة.

3_الفاعليات الرياضية

تتضمن الفعاليات المتعلقة بالصحة، فحوصات صحية ومناسبات في مجال التربية الغذائية، والفعاليات المتعلقة بالسلامة تتضمن تدريبات الإخلاء، ودروس السلامة المرورية، ودروس منع الجريمة، وما إلى ذلك، والفعاليات الرياضية، لتضمن اليوم الرياضي، ألعاب أو مسابقات الكرة، مسابقات الماراثون... إلخ.

4_الفعاليات الثقافية

هي فعاليات للمشاركة في أنشطة التعلم اليومية واكتشاف الفضائل الذائية وفصائل الأصدقاء وتتضمن العروض التعليمية ومنتجات التلاميذ داخل الموسيقية والتي يعرف بها التلاميذ داخل المدرسة، ويتشوق التلاميد من خلالها أعمال فنية يقدمها أشخاص من خارج المدرسة.

وهي مناسبات وفعاليات يتعرف من خلالها التلاميذ عن قرب على الثقافة والفنون، وتتضمن تذوق الموسيقى والفنون الجميلة، وزيارة المتاحف وتقدير التراث الثقافي.

5_ فعاليات الرحلات

تعد الرحلات فاعليات تساعد على زيادة معارف التلامية، ويتعرفون أكثر على البيئة والثقافة من حولهم، وكذا بناء علاقات إنسانية أفضل، ويكتسبون تجارب وخبرات تتعلق بالآداب العامة تتضمن الرحلات، وأنشطة الهواء الطلق، المعسكرات، رحلات المبيت...الخ.

وإذا كان هناك إمكانية تنفيذ فعاليات مثل: التعليم أو رحلات المبيت، فمن المتوقع حدوث أثر تربوي كبير.

وتطور الأنشطة من خلال الاستفادة من تقاليد وثقافة كل مدرسة، ونسج التاريخ المحلي والموارد المحلية، هذه الأنشطة الفريدة للمدارس التي تستعيد من التقاليد المدرسية وخصائص المحلية ستؤدي إلى إنشاء مدرسة سميرة وخلق قافلة مدرسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ فعالية مدرسية بهدف تحقيق الأهداف التعليمية للمدرسة والتوجيه المركز يؤدي أيضا إلى تطوير وتشكيل ثقافة المدرسة.