تفاصيل التقديم في حضانات الجمعيات الأهلية.. 4 أعوام سن القبول

حددت المديريات التعليمية شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل2022- 2023، بروضات الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يبدأ التقديم بها أول يونيو المقبل.

قواعد حضانات الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف التعليم

وأوضحت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنه بالنسبة للتقديم لحضانات الجمعيات الأهلية يتم الالتزام ومراعاة ما يلي:

- القبول بروضات الجمعيات الأهلية التابعة لإشراف التربية والتعليم من سن أربع سنوات وحتى قبل سن الإلزام.

- في حال وجود أطفال أقل من أربع سنوات بالروضات، يتم إنذار الروضة ثلاثة إنذارات رسمية، ثم يقوم الموجه المتابع للروضة برفع مذكرة بالمخالفة للتوجيه العام لاتخاذ اللازم، وذلك تحت مسئولية موجه الروضة.

- بناء على القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2019، يقتصر منح الترخيص بفتح قاعات رياض الأطفال على الجمعيات الحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي فقط، على أن يكون هذا الترخيص لقاعات تدرس المقررات باللغة العربية فقط، وبذات الشروط والأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 335 لسنة 2008.

- تلتزم جميع الروضات التابعة للجمعيات الأهلية بشراء الكتب الخاصة بروضة الأطفال، وفقا للعدد الموجود ومرخص به بكل روضة، على أن تقوم موجهة الروضة بمتابعة ذلك، وفي حالة الامتناع عن الشراء، على موجهة الروضة إخطار التوجيه العام بالمديرية وتقديم مذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تحت مسئولية موجهة الروضة.

زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تتعاون مع الجمعيات الأهلية ومع المحافظين في زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة، وذلك في كافة القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشارت إلى أنه يتم تطوير منهج الحضانات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة «ديسكفري»، للأطفال في المرحلة العمرية تحت سن 4 سنوات.