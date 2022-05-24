الإعدام لـ3 متهمين بقتل سائق في الدقهلية.. تخلصوا منه رميا بالرصاص
كتب:
صالح رمضان
06:44 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
محكمة جنايات المنصورة - الدائرة السابعة
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، على 3 متهمين «اثنين حضوريا»، و«ثالث هارب»، وذلك لاتهامهم بقتل سائق في قرية جصفا مركز ميت غمر بعد استدراجه من منزله، وإنهاء حياته رميا بالرصاص باستخدام بندقيتين آليتين وأخرى خرطوش والتمثيل بجثته، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالقتل العمد وخطف المجني عليه بالتحايل.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس، في القضية رقم 13930 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
الإعدام لمتهمين حضوريا والثالث غيابيا
وقررت محكمة جنايات المنصورة إعدام كل من «محمد أ. م»، وشهرته السمكري، 36 عاما، مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر، و«أحمد م. ا.»، وشهرته الزغبي، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، وغيابيا على المتهم «مصطفى م. م.»، هارب.
وجرى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجني عليه «محمد خالد جوده»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين على قتله لما فاضت به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجساد انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش» وأداة «رباط».
وجاء بأمر الإحالة أنهم نسجوا للمجني عليه الحيلة فانطلت عليه، وتوجهوا إلى المكان الذي تمكنوا من اقتياده إليه قابعين له، وما إن ظفروا به حتى كبلوا يديه، وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه وجسده غير مرة، وأطلق الأول لجام السلاح الناري إحرازه «بندقية خرطوش» فانطلقت طلقته واستقرت بساقة اليمنى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهم وإطلاق الأعيرة النارية، وتركوا جثمانه أمامهم تتصبب دماؤه، وأخذه المتهمان الأول والثاني، على هيئته إلى أحد المقاصد لينكلا به.
خطفوا المجني عليه بالتحايل
وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، بأن خطفوا بالتحايل المجني عليه ونسجوا خيوط الحيلة، وما إن انطلت عليه فتمكنوا من اقتياده فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه، حيث اتجهت إرادتهم، وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
تحريات مباحث ميت غمر
وتبين من تحريات مباحث مركز ميت غمر بالدقهلية في ذلك الوقت، أنه إثر خلافات مادية بين المجني عليه والمتهمين، قاموا بالاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه لإزهاق روحه، ونفاذا لمخططهم أعدوا أسلحة نارية، وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه، وما إن انطلت عليه فتمكنوا من إقصائه حيث رغبوا، وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده، وعاجله الأول بعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى، حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه على هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا وألقوا بجسده، وما إن شعر به قاطنو ذلك المكان فتبادلوا إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني عليه على مرأى ومسمع من المواطنين.