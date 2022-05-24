الإعدام لـ3 متهمين بقتل سائق في الدقهلية.. تخلصوا منه رميا بالرصاص

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، على 3 متهمين «اثنين ‏حضوريا»، و«ثالث هارب»، وذلك لاتهامهم بقتل سائق في قرية جصفا مركز ميت غمر بعد استدراجه من ‏منزله، وإنهاء حياته رميا بالرصاص باستخدام بندقيتين آليتين وأخرى خرطوش والتمثيل بجثته، ووجهت ‏النيابة العامة لهم اتهامات بالقتل العمد وخطف المجني عليه بالتحايل.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت ‏راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس، في القضية رقم 13930 لسنة ‏‏2021 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

الإعدام لمتهمين حضوريا والثالث غيابيا

وقررت محكمة جنايات المنصورة إعدام كل من «محمد أ. م»، وشهرته السمكري، 36 عاما، مقيم قرية ‏أبو خالد مركز ميت غمر، و«أحمد م. ا.»، وشهرته الزغبي، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، ‏وغيابيا على المتهم «مصطفى م. م.»، هارب.

وجرى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجني عليه ‏‏«محمد خالد جوده»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين على قتله لما ‏فاضت به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجساد انصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم ‏فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش» وأداة «رباط».‏

وجاء بأمر الإحالة أنهم نسجوا للمجني عليه الحيلة فانطلت عليه، وتوجهوا إلى المكان الذي ‏تمكنوا من اقتياده إليه قابعين له، وما إن ظفروا به حتى كبلوا يديه، وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسه ‏وجسده غير مرة، وأطلق الأول لجام السلاح الناري إحرازه «بندقية خرطوش» فانطلقت طلقته واستقرت ‏بساقة اليمنى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه حال تواجد المتهم ‏الثالث للشد من أزرهم وإطلاق الأعيرة النارية، وتركوا جثمانه أمامهم تتصبب دماؤه، وأخذه المتهمان الأول ‏والثاني، على هيئته إلى أحد المقاصد لينكلا به‎.‎

خطفوا المجني ‏عليه بالتحايل

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، بأن خطفوا بالتحايل المجني ‏عليه ونسجوا خيوط الحيلة، وما إن انطلت عليه فتمكنوا من اقتياده فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه، حيث اتجهت ‏إرادتهم، وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

تحريات مباحث ميت غمر

وتبين من تحريات مباحث مركز ميت غمر بالدقهلية في ذلك الوقت، أنه إثر خلافات مادية بين المجني عليه ‏والمتهمين، قاموا بالاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه لإزهاق روحه، ونفاذا لمخططهم أعدوا ‏أسلحة نارية، وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه، وما إن انطلت عليه فتمكنوا من إقصائه حيث ‏رغبوا، وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده، وعاجله الأول بعيار ناري من ‏بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى، حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه على ‏هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا وألقوا بجسده، وما إن شعر به قاطنو ذلك المكان فتبادلوا ‏إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني عليه على مرأى ومسمع من المواطنين.