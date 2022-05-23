مصرع طفل سقط من أعلى جرار زراعي في الدقهلية.. «كان بيلعب»

لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إثر سقوطه حال لعبه أعلى قاطرة الجرار الزراعي ‏أمام منزل أسرته في منطقة «التوايمة» بكفر الكردي، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمنى، وتهتك بالأذن اليمنى، الامر الذي ترتب عليه مصرعه، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

وصول طفل جثة هامدة لمستشفى ميت سلسيل

وتلقى مأمور قسم شرطة الكردي إخطارا من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول جثمان الطفل المتوفى، ويُدعى حسن أيمن محمدين محمد محمد، 3 سنوات، من ناحية «التوايمة» بكفر الكردي، مصاب بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمنى وتهتك بالأذن اليمنى.

والد الطفل: سقط حال لعبه أعلى قاطرة الجرار

بالفحص وسؤال والده المدعو أيمن محمدين محمد محمد، 37 سنة، فلاح، مقيم نفس العنوان، قرر في محضر التحقيقات، حدوث وفاة نجله نتيجة سقوطه حال لعبه أعلى قاطرة الجرار الزراعي خاصته المتواجد أمام منزله، فارتطمت رأسه بالآلة التي تُجر منها القاطرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتبين ورود تقرير مفتش صحة ميت سلسيل، وأفاد بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المتوفى، وتبين وجود تهتك بأذن اليمنى مع وجود جرح قطعي تحت الأذن اليمنى بطول 3 سم وعمق 3 سم، ولا توجد إصابات أخرى، ويُرجح سبب الوفاة نزيف داخلي وصدمة عصبية شديدة، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 443 إداري الكردي 2022، وجاري العرض على النيابة العامة.