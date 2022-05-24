غادة إبراهيم: لم تُقدم ضدي شكوى في النقابة.. أنا بنت أصل وبفتكر الجميل

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لن تذكر ما جرى في التحقيق الخاص بها، والتي خضعت له في نقابة المهن التمثيلية، أمس، وسيتم استكماله اليوم، وذلك لقرار مستشار مجلس الدولة، الذي طالبها بعدم التحدث في أي تفاصيل خاصة بالتحقيق، أو ما حدث داخل التحقيق إلا بعد الانتهاء من التحقيق نهائيًا، مؤكدة أن التحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية وليس من قبل فنانة، «يعني نقابة الممثلين ارتأت أنها تحقق معايا عشان تفهم تفاصيل الواقعة، بس محدش قدم فيا شكوى».

النقابة قررت التحقيق معها من تلقاء نفسها دون شكوى من أحد

وأضافت «إبراهيم»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر تقنية بث مباشر، أن هناك مواقع إخبارية كتبت بشكل خاطئ أنه يتم التحقيق معها بسبب بلاغ من فنانة، «لا محصلش، محدش قدم شكوى ضدي في النقابة، ولا أنا في مشكلة بيني وبين حد بعينه، ولا حد بعينه قدم فيا الشكوى، مجلس النقابة هو اللي عمل تحقيق»، موضحة للجمهور المصري ومحبي الفن، أن البعض انتقد إثارة الجدل في المسجد أثناء جنازة الفنان الراحل سمير صبري وهذا لم يحدث.

أنا بنت أصل.. وعمري ما هنسى جميل سمير صبري عليا

وأوضحت الفنانة غادة إبراهيم، أنه لم يحدث أي شيء داخل المسجد أو في ساحة المسجد أو في حرم المسجد، «الكلام ده حصل في الساحة الخارجية خالص، يعني قدام المحور، كون كان فيه صحافة موجودة وخارجة من المسجد وبتصور دي مأخذتش بالي منها، أنا كنت تعبانة وعندي حالة إعياء ومنهارة، وحالة الحزن كانت غير عادية على الأستاذ سمير صبري، الفنان الراحل لم ولن يتكرر، واللي عمله معايا ووقوفه جنبي في أزمتي لن أنساه، هفضل أدعيله طول عمري أنا بنت أصل ومش بنسى الجميل».