رئيس الأركان الأمريكي: لدينا خطط للتحرك عند الهجوم على تايوان 

قال رئيس الأركان الأمريكي، اليوم، إنّ واشنطن لديها خطط طوارئ للتحرك، إذا وقع هجوم على تايوان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتمالية غزو صيني لتايوان

يدفع المسؤولون الأمريكيون نظراءهم التايوانيين بإلحاح شديد، للنظر إلى نجاح أوكرانيا في صد القوات الروسية كمخطط لمواجهة هجوم صيني، حسبما قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون.

ولكن ليس هناك شك في أن الصين تتعلم أيضًا من الغزو الفاشل لروسيا في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي- بالقوة أو بدونها.

ويقول الخبراء إن بكين تعدل على الأرجح خططها للجزيرة، لتعكس إخفاقات روسيا وتحسنها.

من جهته قال آرون فريدبرج، أستاذ السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون: «ليس هناك شك في أن الحقيقة المتصورة لاحتمال غزو صيني لتايوان، أكبر، ما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر»، لكن «هذا ليس تحديا تافها بالنسبة للصينيين، على الرغم من قوتهم التي وصلوا إليها».