حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

هناك العديد من العيوب التي يمتلكها مواليد برج الدلو، أبرزها تقلب المزاج، وتغير حالتهم النفسية سريعا، ودون مقدمات أو أسباب، ما يجعل من حولهم يجدون صعوبة في التعامل معهم، ويجدون صعوبة في التواصل معهم، ومن عيوبهم أيضا على المستوى الشخصي الخوف من الارتباط وتقييد حريتهم والالتزام حيال شخص معين وتحمل مسئوليته وتلبية احتياجته، لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم ببساطة؛ فالحبّ من شأنه تقييد حريتهم.

صفات مواليد برج الدلو

من ضمن عيوب مواليد برج الدلو العناد فهم لا يسمعون لأحد ويتممسكون بأرائهم ويرونها أنها الأفضل دون الاستماع إلى نصيحة من حولهم، ولا يتراجعون عن موقفهم وقرارهم، حيث يعتقدون أنّ أفكارهم هي الصحيحة دائماً، ومن عيوبهم أيضا ابتعادهم عن المناسبات الاجتماعية، وحبهم للانعزال: رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، إلّا أنّهم يفضّلون الانعزال عن النّاس والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

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حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

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