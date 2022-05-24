تعليم الجيزة: تطعيم طلاب أولى ثانوي بلقاح كورونا بالمدارس غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، أنه سيتم تطعيم طلاب الصف الأول الثانوي العام بلقاح كورونا، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، غدا الأربعاء، ضمن حملة طرق الأبواب لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد الفيروس بمدارس الجيزة.

الخميس.. تطعيم طلاب الصف الثاني الثانوي عقب الامتحانات

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أنه سيتم تطعيم طلاب الصف الثاني الثانوي العام، بلقاح كورونا، بعد غد الخميس 26 مايو، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارسهم، والتي تنتهي غدًا وفقًا للجدول المعلن مسبقًا من جانب وزارة التربية والتعليم.

إحضار صورة الرقم القومي والاستمارة المستنيرة

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إحضار صورة الرقم القومي «شهادة الميلاد»، والاستمارة المستنيرة بعد موافقة ولي الأمر عليها.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الفترة المسائية بالمدارس غير المجهزة الذي يلحق طلابها بمدارس مجهزة، امتحان الفلسفة للشعبة الأدبية والأحياء للشعبة العلمية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022.

كما يؤدي الطلاب الفترة الأولي الامتحان الورقي، الذي يشمل الأسئلة المقالية، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان إلكترونيًا على المنصة بالتابلت، الذي يتضمن أسئلة الاختيار من متعدد.

غدا.. ختام امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام

وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي، غدا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بامتحان مادة الأحياء وفقًا للجدول المعلن مسبقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويختتم طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات يوم الخميس 26 مايو، بأداء امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولحماية الطلاب والعاملين باللجان الامتحانية.