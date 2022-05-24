تطعيم 100 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال حملة «طرق الأبواب» بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تطعيم ١٠٠ الف مواطن خلال أول يومين من فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا والتي بدأت يوم الأحد الماضي و تستمر حتي يوم 2 يونية المقبل ضمن خطة الدولة في متابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة ، للوصول للفئات المستهدفة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى .

وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية حرصآ علي سلامتهم .

تطعيم المصريين وغير المصريين باللقاح من عمر 12 سنة

من جهته أضاف وكيل الوزارة الصحة بالجيزة ان المديرية قد أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التي تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق .

نشر الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم نشر الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية ، مشيراً إلى أن عدد الفرق التي تقوم بالتطعيم يصل إلى عدد ٢٦٠ وحدة تطعيم ثابتة و٩١٠ وحدة متحركة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها.