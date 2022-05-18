مستشار الرئيس: تطعيم المواطنين بـ80 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه تحدث خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مستجدات الوضع الوبائي في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ ذكر أن فيروس كورونا لا يزال موجودا رغم تراجع أعداد الإصابات في مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول تعاني من كوفيد 19 وتداعياته؛ فالفيروس حتى الآن لم يعلن عن انتهائه، كما أنه اللقاح لم يتحول بعد لتطعيم سنوي موسمي.

تطعيم 40 مليون مواطن بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن عدد الجرعات التي تم تطعيم المواطنين بها تجاوزت الـ80 مليون جرعة، إذ أن 40 مليون مواطن قد حصلوا على الجرعتين، وملايين آخرين حصلوا على الجرعة التعزيزية، مناشدًا من لم يحصلوا على الجرعتين، بالتوجه للمستشفيات والحصول عليها، إذ أن جميع التطعيمات متوافرة داخل مصر.

السيسي يوجه بالاهتمام بالتطعيم على مستوى مصر

وناشد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الفئات المستهدفة بالحصول على الجرعة التعزيزية لأن الوباء لم ينته، مؤكدًا أنه تم توفير ملايين الجرعات للمواطنين، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام الشديد بعمليات التطعيم على مستوى مصر، مشيرا إلى أن مصر مرت بخمس موجات من فيروس كورونا، وتحول تطعيم كورونا إلى شكل سنوي يظهر خلال الفترة المقبلة.