سفير مصر بالمغرب: خطة لتأمين الجماهير منذ وصولهم المطار.. والتذاكر مسئولية الأهلي

قال ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إن هناك علاقات قوية وأخوية مع الشعب المغربي، والرياضة هدفها دعم العلاقات بين الشعبين، وعقدنا اجتماعا مع رئيس الاتحاد المغربي لوضع آلية لدخول الجماهير المصرية ملعب مباراة الأهلي والوداد في نهاية مايو الجاري بالمغرب.

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC» مساء اليوم الثلاثاء، مع رامي رضوان، أنه يتم إعطاء قوائم لشركات السياحة المغربية بأسماء جماهير الأهلي لتسهيل حصولهم على التأشيرات هناك بالاتفاق مع شركات السياحة المصرية والمغربية مع تقديم تأمين عالٍ للجماهير منذ وصولهم المطار وحتى العودة مرة أخرى بعد انتهاء المباراة المقرر لها 30 مايو الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

شركات السياحة والأهلي مسئولان عن تذاكر المباراة

وتابع سفير مصر في المغرب: «بالنسبة لتذاكر المبارة للمشجعين المصريين تتولى شركات السياحة والنادي الأهلي ذلك، وإحنا يهمنا تسهيل دخول الجماهير وتأمينهم وتوفير التذاكر لهم وتسهيل حصولهم عليها والإشراف على رجوعهم وسفرهم إلى المغرب نهاية الشهر الجاري».

أسعار تذاكر سفر جماهير الأهلي

وبلغ سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي للمغرب نحو 15 ألف جنيه مصري، ما دفع النادي لإعلان تحمل 3 آلاف جنيه لكل مشجع تخفيفا على الجماهير التي ستساند المارد الأحمر في المغرب.