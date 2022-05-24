«الأهلي ومصر» يطلقان مشروعا سكنيا جديدا.. المقدم 10% وقسط على 10 سنوات

أطلق بنكا مصر والأهلي، مشروعهما «وصال» بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، إذ أعلنت شركة فاوندرز بالتحالف مع الأهلي صبور عن تسويق المرحلة الأولى من المشروع العقاري الجديد مدينة «وصال» المملوك للبنكين، بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

وأشاد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون الفعّال من جانب البنكين، الذي أدى إلى ترتيب إطلاق المشروع، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، الذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

خلق حياة أفضل للمواطن المصري

ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذا بالإضافة إلى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

كما صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن مشروع مدينة وصال يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك، التي تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر لإطلاق المشروع، وكذا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وتنفيذ خطط الدولة الساعية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم «رؤية مصر 2030» في توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين.

وحدات سكنية بمساحات متعددة

وأشار عكاشة إلى أن مشروع وصال، يعد مجتمعا متكاملا بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمنا وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبي كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر ناد اجتماعي ورياضي، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.

وأضاف المهندس أحمد صبور رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية أن التسويق لمشروع «وصال» خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، ويعتبر مشروع مدينة «وصال» من أضخم المشاريع العقارية السوق المصري وسيتم طرح المشروع على عدة مراحل متتالية، مؤكدا أن تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة فاوندرز يمثل درع عقاري قوي وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة وقد أحرز التحالف نجاحًا كبيرًا من خلال مشروعه الأول وهذا ما حمسنا جميعا لخوض مشروع آخر كبير مثل مدينة «وصال» خاصة أن المشروع تتوافر فيه كافة عوامل الجذب الحقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات بالإضافة إلى خطط سداد مرنة ومميزة وهو ما يحقق بدوره المعادلة الشرائية الناجحة.

تقسيط يصل إلى 10 سنوات

كما صرح المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، بأن مشروع وصال يعد أحد أهم المشروعات العقارية التي ستفرض نفسها بقوة على السوق العقاري المصري وذلك للمميزات العديدة التي يتمتع بها المشروع حيث تعتبر «وصال» مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق كما أن جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري مع وجود مساحات خضراء وأماكن انتظار لجميع الوحدات مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادي ودور العبادة، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للاستلام الفوري وهذا بدوره ما يجعل منه مشروعًا منفردًا بالسوق العقاري وذو عائد استثماري كبير، بالإضافة إلى وجود انظمة سداد مرنة، تمكن العميل من دفع 10% واستلام الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، بالإضافة إلى نظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات مما يقلل العبء المادي على العملاء، وذلك وفقا لتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة، وكذلك الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

جدير بالذكر أن مشروع مدينة «وصال» يقام على مساحة تتجاوز ال 800 فدان ويقدم نحو أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، حيث تقسم مدينة وصال إلى ثلاث مكونات رئيسية منفصلة، مشروعان للإسكان يتوافر بهما الحماية في صورة أسوار وحراسة وآخر تجاري، الكمبوند السكني الأول «وصال views»، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، الكمبوند السكني الآخر «وصال Residences» يضم شقق بمساحات مختلفة تبدأ من 160 مترا مربعا، أما المنطقة التجارية فتضم مجمع مطاعم، ودور سينما وأسواق تجارية وحضانات ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة) ومكاتب ادارية بالإضافة إلى نادي رياضي خاص.