تدريب البنك الأهلي 2022.. المستندات والشروط والأوراق

تدريب البنك الأهلي 2022، أعلن عنه أمس، بعدما أكد في منشور على موقعه الرسمي على الإنترنت، إتاحة فرص التدريب للطلاب بالجامعات للعام الحالي 2022، لمدة 4 أسابيع بشكل متتالي، على أن تصل مدة تسجيل البيانات عبر الموقع لمدة 15 يوما، بداية من أمس الأحد وحتى الخميس الموافق لـ2 يونيو المقبل.

واشترط منشور تدريب البنك الأهلي 2022، ضرورة التقديم خلال الفترة المذكورة، وإلا لن يتم الالتفات للطلبات المقدمة قبل أو بعد فترة التسجيل، لافتا إلى أن فترة التسجيل تبدأ من الأحد 22 مايو الحالي، وتنتهي بعد أسبوعين يوم الخميس 2 يونيو 2022.

شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي

وللالحاق بتدريب البنك الأهلي 2022، حدد البنك الأهلي المصري حزمة من الشروط جاء في مقدمتها أن أن يكون المتقدم للحصول على فرصة في تدريب البنك الأهلي 2022 من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة لتلك الجامعات بينما اشترط البنك في منشوره ضرورة أن يكون الطلاب من المقيدين ضمن الفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة مع الحصول على تقدير جيد جدا في السنة السابقة.

كيفية الانضمام إلى تدريب البنك الأهلي 2022

وتدريب البنك الأهلي 2022 حدد مجموعة من التخصصات المتاح لها التدريب مشترطاً أن يكون المتقدم ل تدريب البنك الأهلي 2022 أن يكون طالباً بكليات التجارة شعب : محاسبة أو ضرائب أو تمويل أو تسويق أو إدارة أو تجارة خارجية أو إدارة أعمال تخصص بنوك أو ائتمان أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو لوجستيات أو تسويق.

ويمكن للدراسين بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية في أقسام الاقتصاد أو الإحصاء أو تخصصات تكنولوجيا المعلومات هندسة حاسبات تخصص حاسبات أو اتصالات، أو حاسبات ومعلومات علاوة على طلبة كليات الحقوق الللحاق بـ تدريب البنك الأهلي 2022.

وللحصول على فرصة ضمن تدريب البنك الأهلي 2022 أشترط البنك عبر صفحته الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي علاوة على أثبات قيد من الكلية التي يدرس بها إلى جانب بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.