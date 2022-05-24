قائد عسكري أوكراني: انسحبنا من بلدة سفيتلودارسك بعد دخول الجيش الروسي

قال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، اليوم، إن القوات الروسية أنجحت في الاستيلاء على بلدة سفيتلودارسك المتنازع عليها في منطقة دونباس الشرقية، وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها بعد هجوم روسي ناجح.

القوات الروسية ترفع الأعلام في سفيتلودارسك

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن كيريلينكو قوله: «ما زال هناك نحو 10 آلاف مواطن مدني في سفيتلودارسك المحتلة، ومن نجح في مغادرة البلدة لا يزيدون على 30% من السكان خلال اليوم، ثم دخل الجيش الروسي إلى سفيتلودارسك في منطقة دونيتسك في شرق البلاد وقد رفعت الأعلام الروسية هناك بالفعل».

وبحسب كيريلينكو، كانت سفيتلودارسك محاصرة من ثلاث جهات، ولم تتعرض المدينة لقصف مكثف، وبقى بها الكثير من السكان المدنيين.

وعرضت قنوات موالية لروسيا على برنامج صورا للعلم الروسي وهو يرفع فوق مبنى إدارة المدينة في سفيتلودارسك.

الوضع صعب للغاية في مدينة ليمان

وقال كيريلينكو: «هذا ليس انسحابًا بالنسبة إلى القوات الأوكرانية، لكنه إعادة تجمع، ويعد هذا هو القرار الصحيح والمنطقي في هذه الحالة لإنقاذ حياة العسكريين وإعادة تجميع صفوفهم»، ووصف كيريلينكو الوضع بأنه صعب للغاية في ليمان، وهي مدينة تقع في الشمال في منطقة دونيتسك.

وأضاف أنها الآن تحت نيران مستمرة، لقد دخل العدو أراضي مجتمع ليمان منذ وقت طويل، فهدفهم الرئيسي هو الاستيلاء على مركز ليمان، وأصبح الآن تحت السيطرة جزئيًا، فهم يدخلون، ثم يتم طردهم، وتدخل المدفعية الثقيلة والدبابات ضواحي المدينة لشن قصف واحتلال المركز بأكمله ومجتمع ليمان بأكمله، والوضع هناك الآن من أكثر الأوضاع توتراً على طول خط المواجهة بأكمله، إلى جانب مدينة أفدييفكا.