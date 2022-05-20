أوكرانيون يقصفون شمال جمهورية «دونيتسك الشعبية» بصواريخ «جراد»

قصف المسلحون الأوكرانيون، منطقة ياسينوفاتايا الواقعة شمال جمهورية «دونيتسك الشعبية»، مرتين خلال ساعة واحدة، وقاموا بإطلاق 8 صواريخ جراد من راجمة «بي إم-21» على البلدة، ما أسفر عن إصابة مدنيا واحدا.

بدورها، أشارت جمهورية «لوجانسك الشعبية»، إلى اعتراض صاروخ «توتشكا أو»، أطلقه الجيش الأوكراني على مدينة دبالتسيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبحث رئيس الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي وقت سابق، قال قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي، الأميرال سيرجي أفاكيانتس، إن عددا من الغواصات والسفن التي ستلتحق بالأسطول في 2022، مشيرا في تصريح لصحيفة «النجم الأحمر»، الروسية، إلى أنه من المتوقع أن تلتحق بالأسطول غواصة الأمير أوليج الذرية الاستراتيجية والغواصة نوفوسيبيرسك المتعددة الأغراض.

الكورفيت الرابع من مشروع 20380 ريزكي سيلتحق بالأسطول الروسي

وسيلتحق بالأسطول، الكورفيت الرابع من مشروع 20380 ريزكي، وكاسحتا الألغام بيوتر إيلييتشوف وأناتولي شليموف ومن المتوقع أن يحصل أسطول المحيط الهادئ على ثالث غواصة ماجادان، ليصل إجمالي عدد الغواصات المزودة بصواريخ كاليبر إلى 6 غواصات.

من جانبه، قال السناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، إن توريدات الأسلحة لـ أوكرانيا شملت تسليم الأسلحة الباهظة الثمن، مضيفا في مقال إن معظم مواطني بلاده، وعلى وجه الخصوص المحاربين القدامى، يعارضون حربا مع روسيا، كما يطالب الأمريكيون بتقليص التواجد العسكري لـ بلادهم في الخارج.

وأشار مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، إلى أن «واشنطن تدرس إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر للسماح بتصدير أسمدة «البوتاس» من بيلاروسيا، بهدف تشجيع «مينسك» على فتح ممر للسكك الحديدية لصادرات حبوب أوكرانيا.

مسؤول سابق: لم يتم العثور على دليل بوجود صلة تجمع ترامب و«ألفا بنك»

بدوره، قال جيمس بيكر، المستشار العام السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، إنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود صلة بين الرئيس السابق دونالد ترامب و«ألفا بنك» الروسي.

«جونسون»: «لندن» ستقدم مدفعية وصواريخ مضادة للسفن لـ«كييف»

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومة بلاده تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، موضحا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «لندن» ستقدم مدفعية طويلة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، وطائرات بدون طيار لـ«كييف».

وأشارت «لندن»، إلى أن بلادها والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا، إنما عليهما التأكد من أن «موسكو» لن تكون قادرة على القيام بالأعمال العدوانية.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في تصريح لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أنها تعارض فكرة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بشأن إتاحة إمكانية الخروج من أزمة أوكرانية لروسيا.

من جانبه، قال ماكرون، إن الحرب الروسية الأوكرانية، قد تمتد إلى مولدوفا المجاورة، وفي وقت سابق، شككت عضو في «البرلمان الأوروبي»، فرانشيسكا دوناتو في قدرة الاتحاد على تقييم المسؤولية بشكل محايد عن جرائم الحرب في أوكرانيا.

قانون ألماني يطالب رجال أعمال روس مدرجين في قائمة العقوبات بالإفصاح عن أصولهم

واعتمد برلمان ألمانيا، أمس الخميس، قانونا يسمح بتنفيذ أكثر شمولا للعقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس، وطالب القانون الألماني، رجال الأعمال المدرجين في قائمة العقوبات، بالإفصاح عن معلومات حول أصولهم، وخلاف ذلك، سيواجهون الغرامة أو السجن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار بيلاروسيا، إلى أصداء نازية في العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الغرب على «مينسك»، داعية إلى وقف استخدام الآلية التخريبية.