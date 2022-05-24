تشكيل لجنة لرصد الشركات المُعلنة عن تنظيم رحلات حج بعد إغلاق باب التقديم

قالت غرفة شركات السياحة، إنه تلاحظ لها أنه بعد إغلاق باب التقدم للحج السياحي مساء أمس الإثنين، قيام بعض شركات السياحة بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذ برامج حج خارج المنظومة «تأشيرات حج الفرادي أو المجاملة»، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تعرض شركات السياحة للوقوع تحت طائلة القانون 38 لسنة 1978 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاته بتوقيع الجزاءات على الشركة المخالفة.

وأشارت الغرفة خلال الكتاب الدوري رقم 136 لسنة 2022 الذي تم تعميمه اليوم على كافة الشركات السياحية إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار لمتابعة هذا الشأن، ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها.

الالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي

وأهابت الغرفة بأعضائها ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، وعدم الترويج لأية برامج حج خاصة بعد إغلاق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، وذلك حتى لا تتعرض الشركة للمساءلة القانونية.

وأشارت الغرفة خلال المنشور الدوري إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة تأتي لرعاية وحماية مصالح شركات السياحة، وإنجاح موسم الحج لهذا العام، والحفاظ على سمعة القطاع السياحي أمام الرأي العام.

الإعلان عن تنظيم برامج حج مباشرة

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أن الغرفة لاحظت خلال الأيام الماضية، قيام بعض شركات السياحة بالإعلان عن تنظيم برامج حج مباشرة باستخدام تأشيرات الفرادى أو المجاملة وبأسعار مبالغ بها تثير الرأي العام، وتضع الشركات السياحية في مظهر المتاجر بالتأشيرات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه رغم سماح الضوابط المنظمة للحج السياحي الصادرة عن وزارة السياحة بتنظيم شركات السياحة لتأشيرات حج الفرادى «المجاملة» تحت مظلة الوزارة، وبذات طريقة تنظيم تأشيرات الحج السياحي، إلا أن الإعلان عن تنظيم البرامج عبر السوشيال ميديا قد يفتح الباب لقيام السماسرة والوسطاء باستغلال تلك الإعلانات والنصب على المواطنين.