«الحج والعمرة»: نستهدف الحفاظ على الحاج المصري وسفره عبر قناة شرعية

أعرب المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن سعادته البالغة بموافقة مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الحج، فضلًا عن إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، واصفًا إياها بالخطوة الجيدة للغاية، موضحًا أنه قبل إصدار القانون والتصديق عليه كانت هناك 3 جهات منظمة للحج من قبل القانون، وهي وزارة الداخلية بكونها المنظمة لحج القرعة، ووزارة السياحة بكونها مختصة بالحج السياحي، ووزارة التضامن الخاصة بحج الجمعيات.

حالة تناغم وانسجام بين الجهات المنظمة للحج

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن وجود قانون لتنظيم الحج يؤدي إلى حدوث حالة تناغم وانسجام بين الجهات المنظمة للحج، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون يستهدف الحفاظ على الحاج المصري كي يسافر عبر قناة شرعية وتواجد جهة مسؤولة عنه طوال أداء مناسك فريضة الحج، كما أن أصحاب تأشيرات «حج الفرادى» أو «المجاملات» ملزمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة.

عقوبات وجزاءات صارمة لشركات السياحة في هذه الحالة

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن التوجه إلى إحدى شركات السياحة أمر هام من أجل التعاقد على برنامج الرحلة لأداء مناسك الحج، خاصة أن شركات السياحة هي التي ستنفذ تأشيرات المجاملة، مؤكدًا أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لا تعترف ببرنامج حج السنة، التي كانت بعض الشركات تنظمها خلال السنوات الماضية، بالتحايل على الضوابط المنظمة للحج، كما أن شركات السياحة التي يتم التأكد من تنظيمها ستتعرض لعقوبات وجزاءات صارمة من وزارة السياحة تتراوح بين إيقاف الترخيص لمدة معينة أو إلغاء ترخيص الشركة.