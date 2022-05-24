تفاصيل مشاجرة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب.. طلبت من الشرطة العفو عنه

ما زالت قصة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب هي الأكثر تداولا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن كشف «حبيب» في تحقيقات النيابة، أنه عاد لزوجته بعد أسبوعين من الانفصال ويعيش معها في منزلها.

شيرين تخشى من جمهورها بعد خداعهم

وعلمت «الوطن» أن شيرين عبد الوهاب حاولت خلال الساعات الماضية إنهاء الأزمة المفتعلة التي حدثت بينها وبين حسام حبيب، وتعيد تهدئة الأجواء والابتعاد عن الإعلام حتى لا يزداد سخرية أو انتقاد الجمهور لها نظرا لكونها كانت قد خدعت جمهورها حينما نفت أخبار عودتها لحسام حبيب، وهو ما نفاه «حبيب» في تحقيقات النيابة أمس، حينما تم سؤاله عن سبب تواجده في منزل شيرين عبد الوهاب.

وكانت مصادر قد أوضحت لـ«الوطن»، أن المشاجرة التي حدثت بين شيرين وحسام حبيب في منزلها هي مشاجرة عادية، حاولت فيها شيرين تهديد زوجها بالاتصال بالشرطة، وعقب وصول الشرطة حدث ما لم يكن تتوقعه، هو قيام الشرطة باقتياده للقسم وهو ما رفضته شيرين وطلبت من رجال الشرطة إلغاء الأمر، مؤكدا أنه موضوع بسيط لا يتحمل كل ما حدث.

شيرين طلبت العفو عن حسام حبيب بعد وصول الشرطة

وخلال اقتياده للقسم، تبين لهم أنه يحمل سلاحا مرخصا ولكن الرخصة منتهية، وعلى أثرها تم السماح له بالرحيل مقابل دفع كفالة 10 آلاف جنيه، على أن يتم استدعاء شيرين عبد الوهاب واستجوابها عن كافة الأمور الأخرى.