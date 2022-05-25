حظك اليوم برج القوس الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من السهل أن ينفعل ويعرف عنه أنه سريع الغضب، حيث ينتمي إلى الأبراج التي تتميز بطبيعة نارية ويمكن أن يتفوه بأقوال وصفات تجعل من حوله يصاب بالصدمة والانزعاج، ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه ويقدم الاعتذارات، فهو يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح.

صفات مواليد برج القوس

يمتلك مواليد برج القوس عاطفة متوقدة متوهجة وهما أشخاص يعرفون بالحنية والرقة، ويحبون الخيال والمغامرات، والسفر والانطلاق وتسلق الجبال والمرتفعات ويحبون ركوب الخيل ويعشقون تجربة كل شيء جديد ومختلف فهم لديهم روح من الحماس التي تحفزهم على التغيير والتجديد كل فترة والانتقال من مكان لآخر وزيارة البلاد المختلفة.

كما يتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، فهو يعشق تدليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي شيء، ودائما ما يكون مضياف وكريم النفس إلى حد كبير، كما يتميز بالبراءة الدائمة مها تقدم في العمر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني، قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إنه عليك أن تنتبه لحقوقك جيدا اليوم، كما يجب أن تكون ملتزما، كما يجب أن تكون ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك والمقربين لك في العمل اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وأوضحت خبيرة الأبراج في تصريحات لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل الحب، مما يعدك اليوم بلقاء عاطفي لن تستطيع نسيانه مهما مضى من وقت وأحداث.