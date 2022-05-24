حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت حركة الأبراج والفلك اليوم عن توقعات مختلفة لمواليد الأبراج السماوية الأثني عشر، ما بين جيد وغير، فالبعض يحالفهم الحظ وآخرين يخالفهم تمامًا.

وللمتابعين والقراء، يعرض موقع «الوطن» ضمن الاخبار الخدمية التي تنشر يوميًا، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 24-5-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الحمل 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم برج الثور 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك اليوم نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

حظك اليوم برج الثور 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الأصدقاء وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ورغم شعورك بالتشوش.. قد تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان، ويساعدانك على إثبات وجودك مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 24-5-2022 على الصعيد المهني

أما مواليد برج السرطان فيكون القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج السرطان 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في الحفاظ على علاقاتك وتجمعك بمن تحب أوقات هانئة.

حظك اليوم برج الأسد 24-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخرات، والتخطيط لمراحل قادمة، وقد تكتشف أمور خافية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج العذراء 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن اليوم مع المريخ في مواجهة برجك.. حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك ولا ترفض الحوار مع من تحب وكن متفهما.

حظك اليوم برج الميزان 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تعدك بالتوافق مع من تحب، وتبدو مستعدا للقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج العقرب 24-5-2022 على الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكارك بذكاء وتتصرف بإيجابية.. تعمل بحماس وتتألق نشاطا وحيوية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعبير عما بداخلك من مشاعر إيجابية، وتؤثر في المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون والمريخ في وضع معاكس.. وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والمواضيع الحساسة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

توطد علاقاتك وتحقق توافقا، ويدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

حظك اليوم برج الدلو 24-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك كي تنجز أعمالك بدون أخطاء أو خسائر.

حظك اليوم برج الدلو 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويجعلانك أكثر ميلا وقدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الحوت 24-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت 24-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.