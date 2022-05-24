حوادث وكوارث: مصرع 10 جراء عاصفة بكندا.. ومقتل 30 في هجوم لـ «داعش» بنيجيريا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، من أبرزها، انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية عسكرية داخل «مطار بغداد الدولي» بالعراق، كما شهدت كندا، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الرعدية التي ضربت جنوب مقاطعتي «كيبيك» و«أونتاريو» إلى 10 أشخاص، فيما لقى مسنًا مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها بعد أن ضربه مسؤول ظن أنه مسلم الديانة.

وانفجرت طائرة مسيرة، قرب قاعدة جوية عسكرية داخل «مطار بغداد الدولي» في العراق، بعد محاولتها تنفيذ هجوم، وأشارت قناة«العربية- الحدث»، إلى دوي صافرات الإنذار في محيط المطار، وفعلت منظومة الدفاع الجوي.

إسقاط الطائرة من قبل رادارات التشويش التابعة لـ «التحالف الدولي»

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة «الشهيد محمد علاء»الجوية قرب مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى إسقاط الطائرة من قبل رادارات التشويش التابعة لـ «التحالف الدولي».

وأضافت «روسيا اليوم»، أن الأدلة الجنائية العراقية عثرت على بعض حطام الطائرة وبدأت بالتحقيق في الحادث.

وكان مجلس أمن إقليم «كردستان العراق»، قال في بيان إن جماعة خارجة عن القانون باسم «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية»، قامت بتلفيق العديد من التهم الباطلة على الإقليم وتوجيه تهديدات إليه.

كردستان العراق: «أي اعتداء على الإقليم هيكون تمنه غالي»

وأشار مجلس الأمن، إلى أنه يعلم جيدا الجهة التي تقف «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية»، محذرا من أي اعتداء على الإقليم المعترف به دستوريا سيكون له ثمن غالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف مجلس أمن إقليم «كردستان العراق»، أن المجموعات الخارجة عن القانون تشكل خطرا على أمن وسيادة العراق بشكل عام، مضيفا أنها تسهم في نمو الجماعات الإرهابية.

وتابع مجلس الأمن قائلا، إن التهديدات ليست جديدة وقامت هذه المجاميع بدعم من بعض القوى الخارجية بتنفيذه على أرض الواقع وكانت نتائجها على العراق مدمرة،

ولقى 10 أشخاص مصرعهم جراء عاصفة رعدية ضربت جنوب مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الكنديتين في 21 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حوالي 185 ألف مستهلك في «أونتاريو» بدون كهرباء

وأمس الاثنين، ظل حوالي 185 ألف مستهلك في «أونتاريو» بدون كهرباء، وحوالي 200 ألف في «كيبيك»، فيما قال مسؤول في مكافحة الحرائق بـ كندا، يدعى بيير فويسين، إنه ربما يكون من الأسهل إحصاء المنازل التي لم تتعرض لأضرار، من تلك التي تعرضت لأضرار.

وفي السعودية، تمكنت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير الواقعة جنوب غربي المملكة، من إلقاء القبض ع على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على سيارته في طريق عام، وجرى إحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة خميس مشيط: القبضُ على شخص اعتدى على آخر بسلاح أبيض وأطلق النار على مركبته pic.twitter.com/caS1RBsD8X — الأمن العام (@security_gov) May 23, 2022

وألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على مواطن، بحوزته 42.7 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و32780 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، و9000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وأسلحة وطلقات حية في«منطقة الرياض».

القبض على 8 أشخاص من بينهم امرأة تورطوا في جريمة قتل فتاة بـ الجزائر

وفي الجزائر، ألقت السلطات الأمنية، القبض على 8 أشخاص من بينهم امرأة تورطوا في جريمة قتل فتاة «20 عاما»، في «سعيدة»

وفي الهند، لقى مسنا مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها بعد أن ضربه مسؤول في الحزب الحاكم «بهاراتيا جاناتا» ظن أن المسن مسلم الديانة في «راتلام» وسط البلاد، يوم الجمعة الماضية.

صحيفة هندية: المسن لم يكن مسلما بل من أتباع الديانة الجينية

وتبين أن الضحية لم يكن مسلما وكان يعاني من اضطرابات عقلية، وقالت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، إن المسن لم يكن مسلما، بل من أتباع الديانة الجينية، وهي إحدى الديانات الروحانية المعتنقة في جنوب قارة آسيا.

وفي نيجيريا، قتل 30 عاملا في قرية مودو بولاية بورنو، شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع تشاد يوم السبت الماضي، جراء هجوم شنه شنه مسلحو تنظيم «داعش في غرب إفريقيا» الإرهابي ردا على غارة للجيش

وأشار زعيم جماعة محلية، يدعى عمر آري، إلى أن الإرهابيين قتلوا العمال بعدما اتهموهم بأنهم يتجسسون عليهم لحساب الجيش ويبلغونه عن أماكن وجود التنظيم.

في رواندا، طالبت الحكومة، بفتح تحقيق عاجل في إصابة مدنيين وألحقت أضرارا بمنازل، بقصف صاروخي طال منطقة على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت «كيجالي»، إن مصدر النيران القوات الكونغولية.

«بولسونارو» يقيل جوزيه ماورو كويلو رئيس مجموعة «بتروبراس» النفطية البرازيلية

وفي البرازيل، أقال رئيس البلاد، جايير بولسونارو، رئيس مجموعة النفط «بتروبراس»،جوزيه كويلو، بعد مرور 40 يوما على تعيينه في منصبه،

وأشارت حكومة البرازيل، إلى أن كايو ماريو بايس دي أندرادي، أمين سر هيئة التخلّص من البيروقراطية في وزارة الاقتصاد، هو المرشح لرئاسة المجموعة، فيما قالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان، إن البلاد تمر حالياً بفترة عصيبة بسبب آثار التقلّب الشديد لأسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وفي الولاقات المتحدة، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، ارتفاع عدد جرائم إطلاق النار على التجمعات في الأماكن العامة في الولايات المتحدة، بنسبة 52.5 % عن العام قبل الماضي 2020، مشيرا إلى في تقرير إلى تسجيل 61 حادث إطلاق نار على أنها حوادث إطلاق نار نشطة.

عدد ضحايا حوادث إطلاق النار بلغ 103 شخصا في عام 2021

وأضاف «إف بي آي»، أن عدد الضحايا بلغ 103 وعدد المصابين بلغ 140 في عام 2021 مرتفعا بنسبة 48 مقارنة بعام 2020، موضحا أن عدد الوفيات العام الماضي هو الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة.

الثقافة اليونانية: «مؤسسة نوبل» تعيد الخاتم الذهبي إلى أثينا

بدورها، أعلنت وزارة الثقافة اليونانية أن «مؤسسة نوبل» أعادت الخاتم الذهبي، الذي يعود إلى الفترة بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد، إلى اليونان، بعد حوالي 8 عقود، إلى مكانه في متحف رودوس المحلي للآثار.