انخفاض أسعار الطماطم في المنيا بالتزامن مع بداية موسم الحصاد

خفضّت عمليات حصاد الطماطم بحقول محافظة المنيا، من أسعارها بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن تأخرت عملية جمع المحصول خلال الأشهر الماضية بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، الأمر الذي أضر بالمحصول وأدى لتأخر نموه لفترة طويلة، ونتج عن ذلك قلة المعروض، ومع زيادة الطلب عليها ارتفعت أسعارها بشكل كبير لتسجل 20 جنيها للكيلو الواحد خلال شهر رمضان الماضي.

برودة الطقس أدت لتأخر حصاد الطماطم

وقال حسني يوسف، مزارع طماطم من نجع إبسوان بمركز سمالوط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن زراعة محصول الطماطم بدأت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، وكان مقررا حصاد المحصول مطلع أبريل الماضي، غير أن انخفاض درجة الحرارة وشدة البرودة بشكل كبير خلال فصل الشتاء أضر بالمحصول وأوقف نموه فتأخر حصاده.

انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم

وتوقع «يوسف» حدوث انخفاض كبير بشكل تدريجي في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، لأن عمليات الحصاد تزداد تدريجيا مع اكتمال نمو المحصول بعد انتهاء فصل الشتاء وارتفاع درجة الحرارة مطلع فصل الصيف، مما يساعد في اكتمال نضج ونمو المحصول سيترتب على ذلك زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض كبير في الأسعار.

وأوضح المزارع أن محصول الطماطم تتم زراعته 3 مرات خلال العام الواحد، حيث يتم إزالة جذور المحصول كل أربعة أشهر وإعادة بذر الأرض بالتقاوي، لافتا أن سعر الكيلو داخل الحقل بلغ في نفس توقيت الحصاد العام الماضي 5 جنيهات، وفي العام الجاري وصل لـ15 جنيها، بسبب تأخر نمو المحصول وتعطيش السوق لفترة طويلة استمرت قرابة الشهرين، مؤكدا أن الأسعار تنخفض تباعا كلما زادت واتسعت عمليات الحصاد.

استهداف مناطق زراعية جديدة

وقال جمال الجازوي، مزارع، لـ«الوطن»، إن الطماطم من أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في المناطق الرملية، على أطراف الوادي والصحراء، ومع حدوث تغيرات مناخية وتقلبات جوية عنيفة وغير معتادة ما بين انخفاض وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، أثر ذلك على جميع الزراعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام، منوها أن المزارعين يتوسعون في زراعة محصول الطماطم لتحسين دخلهم، خاصة وأنها معروفة بـ«المجنونة» التي يرتفع وينخفض سعرها فجأة ودون مقدمات على حسب العرض والطلب، حتى أن سعر الكيلو وصل إلى 25 جنيها لأول مرة، مشيدا بمشروعات الدولة لزيادة مساحات الأرض الزراعية بغرب المنيا، واستهداف مناطق زراعية جديدة لسد الفجوة الغذائية وتعويض النقص في الكثير من الحاصلات الزراعية.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وقالت مصادر في مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة يرجع لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ومدخلات الإنتاج، ومنها الاعتماد على تقاوي يتم استيرادها من الخارج بتكلفة عالية ولا تنتج محليا، وهو ما تداركته الحكومة بإطلاق البرنامج القومي لإنتاج التقاوي محليا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتوفير أموال تنفق على الاستيراد من الخارج، لافتة أن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة ستوزع خلال الفترة الحالية شتلات تقاوي مجانية على المزراعين للتوسع في زراعة الطماطم وانخفاض أسعارها.