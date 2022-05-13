الطماطم تتراجع 5 جنيهات للكيلو الواحد و3 كيلو خيار بـ« 10جنيه»

سجّل سعر الطماطم، اليوم، تراجعا بقيمة 5جنيهات ليباع الكيلو الواحد بسعر 5 جنيهات مقابل 10 جنيهات الأسبوع الماضى، وبيع 3 كيلو خيار بسعر 10جنيهات فيما استقر سعر بيع الثوم والبصل والبطاطس وورق العنب، وسط توقعات بمزيد من التراجع في كافة أصناف الخضروات خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة لـ«الوطن»: «لا زيادة في الأسعار والهدوء يسود الطلب على الخضر والفاكهة مدعوما بوفرة المعروض»، وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن كافة المنتجات متوفرة ولا شكاوى من نقص أي سلعة، موضحا أنّ سوق الخضراوات والفاكهة يعاني من زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج.

وأوضح أن الغرف التجارية تعلن بشكل يومى أسعار الخضر والفاكهة ويتم إرسالها الى الجهات المعنية، وتوقع رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، مزيد من الاستقرار لعدد كبيرمن السلع خاصة فترة الصيف حيث يقل الطلب على الخضروات مقارنة بالشتاء مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

ولفت إلى أن نضج العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية أدى إلى خفض الأسعار بنسبة كبيرة عما هي عليه الآن.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف أن كيلو الطماطم يباع بسعر 5 جنيهات والبطاطس تتراوح ما بين 2 و4 جنيهات والبصل تراوح بين 1.25 و2.25 جنيه للكيلو، ويباع كيلو الكوسة بسعر 2 و3.25 جنيه، ولفصوليا بسعر 4 و6 جنيهات والملوخية بسعر 4 و6.5 جنيه والخيار بسعر 2.5 جنيه للصوب والبلدى بسعر جينهين والبامية بسعر 20 و30 جنيها والثوم بسعر 4 و7 جنيهات والبسلة بسعر 4.5 و6.5 جنيه وورق العنب البناتي يباع بسعر 9 و13جنيها وورق العنب البلدي بسعر 9 و13جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

يباع الموز المغربى بسعر 10و12جنيها والموز البيكو يباع بسعر يتراوح ما بين 10و12جنيها والموز المستورد بسعر 20 و30 جنيها والموز الصعيدى بسعر 8 و11 جنيها وبيع البرتقال الصيفى بسعر تراوح بين 4 و5.5جنيه، والتفاح المصرى بسعر 9 و15جنيها للكيلو وتباع الجووافة بسعر 4 و12جنيها والكنتالوب بسعر2.5 و4 جنيهات والشمام يباع بسعر تراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه .