موعد بداية فصل الصيف وكيف تتأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي

في تلك الأوقات من كل عام تشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة، ومع برودة الجو في بعض الفترات حتى الوقت الحالي، يتساءل الكثيرون عن موعد بداية فصل الصيف، واستقرار حالة الجو من التقلبات التي تمر بها البلاد منذ بداية فصل الربيع في مارس الماضي.

وبدورها ردت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على تساؤلات موعد بداية فصل الصيف في مصر، قائلة إن فصل الصيف من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم 21 يونيو.

موعد بدية فصل الصيف

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن من بعد غد الأحد الموافق 8 مايو سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، أن معظم الأنحاء ستشهد يوم الاثنين المقبل ارتفاعا في درجات الحرارة، لتصل إلى 35 درجة، ومن بعد يوم الاثنين ستشهد انخفاضا آخر حيث تصل إلى 30 درجة مئوية.

تفاصيل تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عبر فيس بوك، أن إحدى مدن باكستان سجلت يوم السبت الماضى درجة حرارة 49 درجة مئوية تأثرا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتشكل على الأراضي الهندية ويكون تأثيره الأكبر في شهر يونيو ويوليو ويصل تأثيره إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

ويسبب منخفض الهند الموسمي وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، حدوث موجات حارة قوية في مصر، ولكن أقل حدة من الدول الأخرى التي تتأثر بالمنخفض بفضل موقعها الجغرافي ومرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط ليحدث تعديل للكتله الهوائية وبالتالي في درجة حرارتها.

ويسبب هذا المنخفض أيضا زيادة نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.