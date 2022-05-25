إصابة شخصين صدمتهما سيارة وفرت هاربة بالدقهلية

أصيب محاميان في حادث بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمتهما سيارة ربع نقل مجهولة من الخلف أثناء استقلالهما داجة نارية على طريق «ميت سلسيل - منية الصر» أمام قرية برمبال الجديدة، وفرت هاربة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتبين إصابة أحدهما بارتجاج في المخ، بين خرج الشخص الثاني عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بلاغ بإصابة شخصين في حادث

وتبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو «شعبان طه طه مسعد»، 26 سنة، محام، ومقيم المنزلة، قائد الدراجة البخارية رقم «د س و 1294»، مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة، واشتباه ما بعد ارتجاج، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة للعرض على أخصائي المخ والأعصاب، وكذلك إصابة المدعو أحمد السيد الوصيف مسعد، 28 سنة، محام، ومقيم الجمالية، وكان يستقل الدراجة النارية خلف قائدها، بكدمات بالجانب الأيمن والكتف الأيمن، وتم خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته.

السيارة فرت هاربة بعد الحادث

وانتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز منية النصر بالدقهلية لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال الشخص الأول في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء عودتهما من مدينة ميت سليل متجهين لمدينة منية النصر، وأمام مدخل برمبال الجديدة التابعة للمركز، اصطدم به من الخلف سيارة ربع نقل حمراء اللون، مما أحدث إصابتهما ووفر هاربا ولم يتمكن من رؤية رقم السيارة أو قائدها.

وتم التحفظ على الدراجة البخارية سالفة الذكر بديوان المركز على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2207 إداري منية النصر لسنة 2022، وجاري العرض على النيابة العامة.