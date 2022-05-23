حريق يلتهم محتويات شقة في الدقهلية.. وصاحبها: قضاء وقدر

احترقت محتويات شقة بالكامل في محافظة الدقهلية، نتيجة وجود ماس كهربائي بها، بعدما فوجئ صاحبها بالجيران يخبرونه بخروج دخان منها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، ولم يتهم صاحب الشقة أحدا بالتسبب في الحريق.

نشوب حريق في شقة بقرية ميت تمامة

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بناحية «ميت تمامة» بدائرة المركز.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق بشقة في الدور الثاني علوي ملك المواطن إبراهيم محمد محمد إسماعيل، 33 سنة، عامل، ومقيم بقرية ميت تمامة دائرة مركز منية النصر، وأن محتويات الشقة تفحمت بالكامل.

لا شبهة جنائية

وبسؤال صاحب الشقة في محضر التحقيقات، أفاد أنه كان بمحله الخاص، واتصل به أحد الأهالي يخبره بخروج دخان من الشقة التي يسكنها، واستعان بقوات الحماية المدنية، والتي حضرت على الفور، وتمكنت من إخماد الحريق، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، وأنه قضاء وقدر نتيجة ماس كهربائي مؤكدا أنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وأكد صاحب الشقة، احتراق محتويات الشقة بالكامل، وأنه لا يتهم أحدا بالتسبب في ذلك. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2228 لسنة 2022 إداري منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.