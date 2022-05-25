السبت.. ختام المهرجان الدولي للطبول 2022 على مسرح بئر يوسف بالقلعة

تختتم فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته رقم 9 برئاسة انتصار عبدالفتاح، السبت المقبل الموافق، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة 8 مساءً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، إذ تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

يُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسة «حوار وفنون ثقافات الشعوب»، ووزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحي، والبنك الأهلي وبنك مصر.

43 فرقة تشارك بمهرجان الطبول في دورته التاسعة

تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 43 فرقة متنوعة من دول تونس والهند وإسبانيا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن وأذربيجان وإندونيسيا والسودان وباكستان والفلبين وفلسطين والمكسيك والأردن والكنغو برازافيل ومصر منها فرق وزارة الثقافة وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

فرق شرفية مشاركة

كما تشارك فرق شرفية مشاركة وهي الصين وكوريا الجنوبية، ويعقد الفنان انتصار عبدالفتاح ورشة فنية دولية، تُشارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام.

يُكرم المهرجان عددًا من الفنانين منهم الفنان عبده موسى صالح (الأردن) الفنان باكو دي لوسيا (إسبانيا)، وذاكر حسين (الهند)، كما سيتمّ تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة علي التراث الكوري وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.

كما أقيم معرضًا للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية بقيمة صندوق التنمية الثقافية، وقد لاقى المهرجان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري ووسائل الإعلام، على مدار أيام المهرجان.