طقس الإسماعيلية.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة على أنحاء المحافظة كافة.

وارتفعت درجة الحرارة اليوم الإثنين في الإسماعيلية إلى 32 درجة مئوية، بارتفاع 4 درجات عن أمس أول السبت، الذي شهد انخفاضًا في درجات الحرارة استمر حتى أمس الأحد.

الأرصاد: موجة حارة على مدار الأسبوع

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع سيؤدي إلى طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة لترتفع درجات الحاراة إلى الثلاثينيات في معظم المحافظات وتصل إلى 36 درجة في أسوان وادفو فى أعلى ارتفاع لها.

طقس حار على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

وأضاف البيان، أن الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد.

وفي المساء يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين انتظام الحركة المرورية داخل المدينة وسيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية التي تربط المحافظة ببعض المحافظات.