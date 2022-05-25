إصابة طفلة عمرها 9 سنوات في حادث سير ونقلها إلى مستشفى العريش العام

أصيبت طفلة عمرها 9 سنوات بكدمات وجروح بعد أن صدمتها سيارة ملاكى بوسط الشيخ زويد، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام.

وقال شهود عيان لـ«الوطن»، إن سيارة ملاكي صدمت طفلة تبلغ من العمر قرابة 9 سنوات وتدعى «م.ع.م» من الشيخ زويد، ما أدى إلى حدوث إغماء للطفلة وتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زويد، وجرى إسعافها وإفاقتها بعد إعطائها محلولًا مائيًا وأدوية.

تحويل الطفلة إلى مستشفى العريش العام

وأضاف الشهود أنه تم تحويل الطفلة إلى مستشفى العريش العام، للكشف بالأشعة والسونار، وذلك لنقص الإمكانيات الطبية في مستشفى الشيخ زويد، وحالتها مستقرة.

وقال مصدر طبى بمستشفى الشيخ زويد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فتاة صغيرة وصلت قسم الاستقبال وتمت إفاقتها من حالة الإغماء التي كانت عليها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين إصابتها بكدمات وجروح نتيجة وقوعها على الأسفلت من شدة الصدمة التي تعرضت لها من السيارة الملاكى التي صدمتها، موضحًا أنه جرى تحويلها إلى مستشفى العريش العام بناءً على طلب والدها، لزيادة الاطمئنان، ووجود أجهزة كشف وأشعة أكثر تطورًا بمستشفى العريش العام، وأن حالتها مستقرة تماما، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الشيخ زويد العريش

وفي سياق آخر، انقلبت سيارة ربع نقل على طريق العريش الشيخ زويد منذ عدة أيام، وكانت تحمل 12 عاملًا من عمال اليومية برفح الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وقد وصفت حالتهم بين متوسطة وعادية، وخرج ليلتها 10 من المصابين، فيما بقى اثنين تحت الملاحظة.