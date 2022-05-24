عودة 60 أسرة جديدة إلى الشيخ زويد بعد دحر الإرهاب

عاد خلال الأيام السابقة قرابة 60 أسرة إلى بيوتهم ومزارعهم بحي أبوفرج غرب الشيخ زويد، وهو الحي الذى يشمل ما يقرب من 12 تجمعًا سكنيًا تابعة لقرية الشلاق غرب المدينة، وذلك بعد دحر الإرهاب، وتوصيل خدمة الكهرباء لأهالي تلك المناطق.

إعادة التيار الكهربائي لقرى غرب الشيخ زويد

وأكدت شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد في بيان لها، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نفذت أكبر عملية إحلال وتجديد للأسلاك الكهربائية والمحولات في المنطقة، وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي للتجمعات السكنية والقرى العائدة، سواء غرب المدينة أو جنوبها.

عودة الحياة لتجمع أبوفرج غرب المدينة

وأضافت الشركة أنه جرى إيصال الأسلاك وأعمدة الضغط العالي الجديدة لتجمع أبوفرج، والذي يشمل عدة تجمعات بجوار أبوخوار وأبو خويطر والقرعان، وأبوعبدون، وأبوفرج الأم، وغيرها من التجمعات القريبة من بوابة الشيخ زويد، وذلك بعد عودة نصف أهالي تلك المناطق إلى بيوتهم، وإنشاء ما يقرب من 60 عشة صيفية، وبدأ عملية حرث وزراعة الأراضي الخالية، وإعادة أعمار المزارع.

تشغيل الكهرباء يساعد في تشغيل الآبار وزراعة الأرض

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح سابق له، إن إعادة التيار الكهربائي للقرى العائدة، سوف يساهم في تشغيل الآبار، وزرع المناطق التي تأثرت خلال الفترة الماضية، وأن خطة الدولة هو إعادة تلك المناطق لتكون سلة غذاء المنطقة، والعمل على مساعدة المزارعين، ومدهم بالتقاوى والشتلات اللازمة، سواء شتلات اللوز أو الزيتون.

ومن جهة أخرى طالب أهالي تجمع العبيدات غرب الشيخ زويد، بالعمل على إعادة التيار الكهربائي للمنطقة، بعد عودتهم للمكان منذ قرابة 4 شهور، حتى يتمكنوا من زراعة الأرض وتشغيل الآبار الموجودة في المنطقة.