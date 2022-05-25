دعم مصر يكتفي بخدمة واحدة ويحذف الباقي مؤقتا.. «سجل رقم المحمول بسرعة»

خدمة تموينية وحيدة، يقدمها موقع دعم مصر الرسمي 2022 لأصحاب بطاقات الدعم، حيث اقتصرت خدمات على «التفعيل» عن طريق تسجيل رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين، تسهيلا على المواطنين لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية تنفيذا للرسالة التي تسلموها عبر بونات صرف الخبز.

موقع دعم مصر يقتصر خدماته على تسجيل رقم الهاتف المحمول

وبمجرد الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي 2022، يتضح أنّ الموقع يقدّم خدمة تموينية وحيدة، وهي تسجيل رقم الهاتف المحمول، مع عدم ظهور أيقونات الخدمات التموينية الإلكترونية الأخرى التي كانت تظهر عبر الموقع، إذ تأتي الصفحة الرسمية للموقع كالتالي:

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنّ الخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر، محذوفة مؤقتا للتسهيل على المواطنين في تسجيل رقم المحمول عبر الموقع، مشيرة إلى عودة خدمات التموين عبر الموقع بعد انتهاء تسجيل رقم الموبايل، وتشمل الخدمات المحذوفة مؤقتا، «إصدار بدل لبطاقة تموين، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، استعلام عن صرف البطاقة، واستعلام عن حالة طلب»، وكانت الصفحة الرسمية للموقع والخدمات المقدمة عليها كما يلي:

تسجيل رقم المحمول باسم رب الأسرة

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، تحديثا لبيانات بطاقات التموين، بغرض استكمال قاعدة بيانات الأفراد المدرجين على منظومة الدعم التمويني، وتمثل ذلك في تعليمات لبعض أصحاب البطاقات التموينية برسالة عبر بونات صرف الخبز، لتسجيل رقم تليفون محمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، مع تأكيد الوزارة على عدم قبول أي رقم محمول باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.