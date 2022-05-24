آخر تطورات مشروعات الإسكان ببني سويف الجديدة.. طرق وكهرباء «صور»

تعد مدينة بني سويف الجديدة، واحدة من مدن الجيل الثاني، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في كل القطاعات المختلفة.

مشروعات وزارة الإسكان في بنى سويف الجديدة

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات وزارة الإسكان بمدينة بنى سويف الجديدة.

- مدينة بني سويف الجديدة تم زيادة مساحتها إلى نحو 25 ألف فدان، بعدما كانت حوالي 5 آلاف فدان.

- تشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة (قطاع المرافق شبكات، والإسكان الاجتماعي 3، وقطع أراضي الإسكان المميز، ومرافق الحي العاشر والحي الحادي عشر، وجزء من مرافق الحي الثاني عشر).

- جاري العمل على خدمات القطاع والمرافق الرئيسية بمنطقة وزارة التجارة الداخلية، وكذلك المرافق الرئيسية لمنطقة 110 أفدنة لتعاونيات البناء والإسكان.

- جاري العمل على قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وجزء من مرافق الحي الثالث عشر.

- جارى العمل على مشروعات الطرق، وتشمل:

1- الطريق الرابط بين مناطق الإسكان الاجتماعي 2 وعمارات الإسكان بمنطقة 77 فدانا ومنطقة الإسكان الاجتماعي 3.

2- طرق مرحلة ثانية للأراضي المميزة بمنطقة امتداد مركز المدينة.

3- ازدواج الطريق الإقليمي جنوب غرب المدينة.

4- استكمال طرق الحي الرابع.

- جارى العمل على مشروعات الكهرباء والاتصالات، وتشمل:

1- التغذية الرئيسية بالكهرباء للقرية التكنولوجية.

2- إنارة الطريق الشرقي.

3- استكمال شبكة كهرباء الحي الخامس.

4- شبكة كهرباء ورش الشباب.

5- شبكة كهرباء ألأراضي المميزة بامتداد مركز المدينة.

6- اتصالات الحي الرابع شبكة ثانوية وأعمال مدنية.

7- اتصالات الحي الرابع شبكة رئيسية.

8- تليفونات إسكان اجتماعى 102 فدان.

- تم رفع كفاءة 81 عمارة من عمارات منخفض التكاليف بالحي السكني الثاني.

- جاري إسناد رفع كفاءة 17 عمارة أخرى من حساب مجلس الأمناء.

- تم الانتهاء من توريد وتركيب 10 مظلات بالحي الثاني بمنطقة الإسكان الاجتماعي.