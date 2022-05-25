زيارات ميدانية لمصنعي الأثاث بطهطا لعدد من أماكن التصنيع والبيع بالقاهرة

نظم مركز تحديث الصناعة بالقاهرة، بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، زيارات ميدانية على مدار يومين، لعدد من أماكن تصنيع وبيع الأثاث ومدخلات الإنتاج والاكسسوارات ومستلزمات الإنتاج بالقاهرة، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وضمن تنفيذ خطة تطوير تكتل أثاث طهطا والجاري العمل عليها.

وشملت الزيارة وفدا من مصنعي الأثاث في مدينة طهطا شمال سوهاج، في إطار تعريفهم بمفاهيم تصنيع الأثاث المكتبي ومدخلات الإنتاج الحديثة والمواد الخام والإكسسوارات.

زيارة عدد من مصانع الأثاث

وتضمن اليوم الأول، زيارة عدد من مصانع الأثاث للتعرف على آليات الإنتاج ومراحل التصميم، ومتابعة أحدث المنتجات العالمية وطريقة العرض إلى جانب معارض بيع الإسفنج والمراتب.

إزالة ردم بالمخلفات وكسر الحجر والأتربة

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ قرارات إزالة ردم، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج، بالتعاون مع الوحدة المحلية، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت قرية إقصاص ونجع خليقة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة ردم بالمخلفات وكسر الحجر والأتربة، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة المراغة، مشيرا إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على النهر والمجاري المائية.