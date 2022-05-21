الأورمان تدعم 20 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في سوهاج خلال مايو

أعلنت جمعية الأورمان أنه خلال الشهر الجارى دعمت زواج 20 فتاة يتيمة بتكلفة تصل إلى 200 ألف جنيه، إضافة لتوزيع هدايا عينية لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج لإعانتهن على إتمام زفافهن فى قرى ومراكز محافظة سوهاج.

دعم زواج اليتيمات يدخل السرور على قلوبهن

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن فى دعم إتمام زفاف 1244 فتاة يتيمة فى قرى ومراكز محافظة سوهاج.

مساعدة 20 ألف فتاة بالمحافظات

وأشار شعبان إلى أن الجمعية نجحت حتى اليوم فى إعادة إتمام زواج 20 ألف عروسة يتيمة فى جميع المحافظات، لافتًا أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظات مصر، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

خدمات الأورمان بسوهاج

ولف رئيس الأورمان إلى أن الجمعية سبق أن نفذت خدماتها الإنسانية الرائدة لخدمة أهالي مراكز سوهاج المختلفة من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وعمل مشاريع تنموية بالاضافة الى توزيع مساعدات موسمية ككراتين رمضان وتوزيع لحوم وبطاطين الشتاء .