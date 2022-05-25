ندوة تعريفية لأول جامعة برتغالية في مصر بفرع العاصمة الإدارية

افتتح البروفيسور «ڇواو أمارو دي ماتوس»، نائب رئيس جامعة نوفا البرتغالية، الندوة التعريفية التى تم عقدها بحرم مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر لها أن تستضيف فرع جامعة «نوفا»، بمصر حيث من المقرر بدء الدراسة خلال شهر سبتمبر 2022 من خلال 5 برامج تمنح درجة البكالوريوس في مجالات الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، الإدارة، وعلوم الرياضيات المطبقة على إدارة المخاطر.

جامعات المعرفة تستضيف أول فرع لجامعة برتغالية

جاءت الندوة بحضور إيهاب سلامة نائب رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن والدكتور محمود علام رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية وكبار مسئولي المؤسسة والجامعة الأم.

ومن جانبه قال إيهاب سلامة، إن مؤسسة جامعات المعرفة قامت خلال أكتوبر الماضي بعقد شراكة مع جامعة نوڨا البرتغالية، مضيفا أن الاتفاقية استهدفت افتتاح فرع للجامعة البرتغالية نوڨا في مصر باستضافة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار قانون 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، لتكون مصر من خلال مؤسسة جامعات المعرفة الدولية هي أول مؤسسة تستضيف فرع لجامعة برتغالية خارج حدود البرتغال، حيث بادرت المؤسسة التعليمية بتوقيع اتفاق إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية إحدى كبرى الجامعات البرتغالية، مضيفا أن المؤسسة تواصل استقدام كبرى المؤسسات التعليمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء فروع بمصر للجامعات الأجنبية المرموقة في العالم.

سلامة: نواصل استقدام كبرى المؤسسات التعليمية

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود علام، أنه من المقرر البدء في الدراسة خلال العام الأكاديمي 2022/2023 وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات اللازمة وفقاً لما ينظمه قانون إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية مشيراً إلى دعم الحكومة المصرية في هذا المجال والاهتمام بتطوير مجالات التعليم والعمل على بناء القدرات البحثية في الجامعات المصرية المختلفة مشيراً إلى أن المؤسسة عملت بالتنسيق مع الجامعة الأم على تجهيز الحرم الجامعي وفقاً لمتطلبات الجامعة وأن المؤسسة جاهزة لتقديم كافة الخدمات الإدارية واللوجيستية لتسهيل مهام أداء الفرع داخل جمهورية مصر العربية.

وأعرب نائب رئيس جامعة نوفا البرتغالية البروفيسور ڇواو أمارو دي ماتوس عن سعادته بعقد شراكة مع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، لإنشاء فرع للجامعة بمقر المؤسسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا أيضا عن تطلعه لتقديم برامج الجامعة في مصر، كما استعرض القيمة المضافة للبرامج المقرر تقديمها من خلال فرع الجامعة والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وعلى سبيل المثال برنامج الهندسة البيئية والذي يعد من أحدث التخصصات الهندسية، والتي من خلالها يستطيع الطالب دراسة برنامجًا مميزًا يساعده في التعرف على استخدام الطرق الهندسية والعلمية والرياضية لتصميم الأنظمة التي تساعده على التخلص من المشاكل البيئية، والتخفيف من الأضرار التي تنتج عن التلوث، حيث أن البرامج صممت لتساعد على التحكم في أسباب التلوث بالإضافة إلى الطرق العملية التي تساعد على حماية المنشآت.

علام: الدولة المصرية أكبر داعم لاستضافة كيانات تعليمية مرموقة

وتابع، أن برنامج الهندسة الصناعية والإدارة في جامعة نوفا والذي يهدف إلى إثراء الخريجين بمستوى المعرفة والفهم والمهارات في المجال العلمي للهندسة الصناعية، ويزود الخريجين بالمهارات الرئيسية للمساهمة في تصميم المنتج، والخدمة من خلال دمج وتطبيق تقنيات وأدوات الهندسة الصناعية، وتصميم، وإنشاء عمليات وأساليب عمل تسمح للشركات والمؤسسات بشكل عام بالحصول على المنتجات.

وأشار مسئولو الجامعة إلى أن كلية نوفا للأعمال والاقتصاد، والحاصلة على اعتماد التاج الثلاثي Triple Crown هي واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، ويتمتع أعضاء هيئة التدريس بسجل زاخر من المنشورات في بعض النشرات الأكاديمية الدولية الأكثر شهرة في العالم، بالإضافة إلى برنامج علوم الرياضايات المطبقة على إدارة المخاطر والذي يعلم الطلاب أساليب تحليل المخاطر المصرفية والتأمين.

الجدير بالذكر أن الجامعة تصنف ضمن كبرى الجامعات الأوروبية وتتمتع بالعديد من الشراكات الدولية ومعترف بها دوليا وتتميز بتخصصات فريدة من نوعها في مجالات الإدارة والتكنولوجيا التى تدريسها باللغة الإنجليزية.