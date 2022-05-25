مصرع شاب أثناء إنقاذه لمصابين في حادث سيارة بالبدرشين

لقى شاب مصرعه في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب اصطدامه بسيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالقرب من كارتة الكريمات أثناء إنقاذه لمصابين في حادث سيارة على الطريق.

وقوع حادث أعلى الطريق الدائري في البدرشين

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه وقوع حادث أعلى الطريق الدائري بالقرب من كارتة الكريمات، وأثناء ذلك كان شاب يقود تروسيكل أعلى الطريق الدائري وعندما شاهد الحادث توقف لإنقاذ المصابين بسيارة ملاكي، وخلال عبوره الطريق صدمته سيارة نقل محملة بالطوب مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد أحمد خلف رئيس القطاع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.