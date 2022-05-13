مصرع إعلامي شاب و3 من أسرته بالدقهلية.. تبرع لبناء مسجد أمس

لقي إعلامي شاب من محافظة الدقهلية مصرعه هو وزوجته واثنان من أبنائه اليوم في حادث انقلاب سيارته على طريق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وأصيبت اثنتان من بناته بإصابات خطيرة وذلك بعد يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وفاة الإعلامي نجاح الجمال وزوجته واثنان من أبنائه

توفي في الحادث اليوم كل من نجاح محمد محمود الجمال، وشهرته نجاح الجمال، 47 سنة، وزوجته رباب عماد توفيق، 45 سنة، وابنته ندى نجاح محمد محمود، 20 عامًا، وابنه أدهم نجاح محمد محمود طفل، 12 عامًا، جرى نقل الجثث إلى مستشفى أبو رديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين من بناته وهما: ناردين نجاح محمد محمود، 12 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان نجاح محمد محمود، 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.

تبرع قبل الوفاة لإعادة بناء مسجد بالقرية

ظهر نجاح الجمال أمس في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جمع أهالي قرية كفر الأبحر تبرعات لإعادة بناء مسجد في قريته وقال خلاله: «أتبرع عني وعن والدي وزوجتي وأبنائي بمبلغ 20 ألف جنيه، وتبرع مجمع لأبناء الحج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم» ورد عليه مقدم الحفل: «مبروك يا أستاذ نجاح على إحلال وتجديد بيت من بيوت الله، وهي تعتبر صدقة جارية لك في حياتك وبعد مماتك».

وتبلغ لمأمور قسم شرطة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل حروف وأرقام «د.هـ. ف 8359» على بُعد 30 من كارتة رأس سدر باتجاه أبو زنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة واثنين مصابين من الأسرة نفسها.