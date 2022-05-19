مصرع شاب وإصابة شقيقه بجروح بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه طعنا بسلاح أبيض، يدعى «محمد. ص»، وإصابة شقيق المجنى عليه بجروح في أثناء مشاجرة نشبت بين شخص آخر، بسبب الجيرة في منطقة الوليدية التابعة لدائرة قسم ثان أسيوط .

إخطار مديرية الأمن

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل شخص طعنا بسلاح أبيض، وإصابة شقيق المجنى عليه بجروح في أثناء مشاجرة مع شخص آخر بمنطقة الوليدية.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث شرطة قسم ثان أسيوط، برئاسة العميد سعد عبدالجواد، مفتش القسم، والمقدم بركات احمد بركات، رئيس المباحث، والرائد محمد أبو دومة، والنقيبين أحمد عبدالمقصود وحسام البارودي إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص الأولي، مقتل شاب فى مقتبل العمر، يدعى «محمد .ص»، طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة؛ إذ نشبت مشاجرة بينهما نتج عنها مصرعه في الحال، وإصابة شقيقه، وفر الجاني هاربا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، والمتوفى للمشرحة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة تحت تصرف النيابة.

كردون أمني لضبط المتهم

ونجحت وحدة مباحث القسم في تحديد موقع المتهم الهارب، وفرض كردونا أمنيا، وجرى ضبطه وبحوزته أداة الجريمة خلال ساعات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.