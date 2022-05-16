جهات التحقيق تنتدب لجنة فنية لمعاينة سيارة تسببت في مصرع شاب أعلى الدائري

انتدبت جهات التحقيق، لجنة فنية من الإداراة العامة للمرور، لإعداد تقرير وافٍ بالحالة الفنية للسيارتين، التي تسببا بحادثة أعلى الطريق الدائري منذ ساعات، وأمرت بالتحفظ على السيارات، كما طلبت التقرير الطبي الخاص بحالة الشاب الذي لقى مصرعه في الحادث ذاته.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفى، بعد أن انتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لتبين سبب الوفاة، وبعد الكشف عن هويته، تبين أن الشاب من سكان إحدى قرى العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا منذ ساعات قليلة، يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين ملاكي أعلى الطريق الدائري الإقليمي، انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى مكان الحادث، وبالانتقال والمعاينة، تبين وفاة شاب في العقد الثالث من عمره إثر وقوع الحادث.

رفع آثار الحطام

دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش، وانتقل رجال للمرور إلى مكان الحادث، وجرى رفع آثار الحطام لتسير حركة السير بالطريق، وعودتها لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

النيابة تستكمل التحقيقات

جرى إخطار النيابة العامة، التي أمرت فرق البحث لتكثيف جهودها للوقوف على سبب الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة على جانبي الطريق، تمهيدا لتفريغها ومعرفة ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان في الواقعة، لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وتتابع النيابة العامة أستكمال التحقيقات في الواقعة.