جوجل تخطط لطرح ميزة السفر عبر الزمن والتجول الافتراضي في الأماكن الشهيرة

تخطط شركة جوجل العملاقة لإطلاق ميزة جديدة وهي «السفر عبر الزمن»، لتطبيق التجوّل الافتراضي الخاص بها، حيث تخطط الشركة إلى إضافة ميزة جديدة لمستخدمي Google للاحتفال بعيد ميلادها الخامس عشر، حيث تتيح ميزة التجوّل الافتراضي للمستخدمين العودة عبر الزمن من خلال أداة جديدة.

أماكن شهيرة للاستكشاف

وقال موقع «ذا صن»، البريطاني، إن الأداة الجديدة التي تعمل جوجل على إطلاقها، ستتيح للمستخدمين رؤية كيف تغيرت المناظر الطبيعية على مر السنين مباشرة من هواتفهم.

وأضاف الموقع أنه لجعل الميزة أكثر متعة، قامت Google برعاية قائمة بالأماكن الشهيرة التي يمكن للمستخدمين استكشافها، والمناطق الثلاثة الأولى في القائمة هي البيت الأبيض في عيد الميلاد، وتاج محل، ثم السوق العائم في تايلاند، كما يمكن للمستخدمين أيضًا القيام بجولة في الفضاء، أو زيارة زهر الكرز الياباني الشهير، أو زيارة منتزه يوسمايت الوطني.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة تضم الكثير من المعالم السياحية الشهيرة عالميًا مثل الحاجز المرجاني العظيم وبرج إيفل وقنوات البندقية ونهر كولورادو.

ما هو التجوّل الافتراضي؟

وتعد خاصية Google Street View هي تقنية ثورية مستخدمة في خرائط Google و Google Earth تتيح للمستخدمين التفاعل مع العديد من الشوارع حول العالم، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قطعت سيارات التجوّل الافتراضي أكثر من 10 ملايين ميل حول أكثر من 100 دولة ومنطقة.

وخلال رحلاتها، جمع أسطول السيارات أكثر من 220 مليار صورة، مما أتاح لنا استخدام ميزة التجوّل الافتراضي، و يأتي هذا التحديث الجديد بعد أسابيع فقط من إطلاق أداة «timelapse»، مماثلة لبرنامج Google Earth، وتتيح ميزة اللقطات المتتابعة الذكية للمستخدمين معرفة كيف تغيرت الأحياء على مدار الـ 37 عامًا الماضية.

وحصل موظف في شركة جوجل Google على أكثر من 24 مليون صورة أقمار صناعية تم التقاطها على مدى أربعة عقود للأداة، وتهدف هذه الميزة إلى إظهار ليس فقط المشاكل ولكن أيضًا الحلول حسب منشور مدونة Google .