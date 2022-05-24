حفلة تامر عاشور موسم جدة.. المطرب يعد جمهوره بمفاجآت

أعلن المنظمون بشكل رسمي، موعد حفلة تامر عاشور موسم جدة، التي تحدد لها الأول من شهر يونيو المقبل، وستقام على مسرح ليالينا بالمدينة السعودية، بعد أن كشف عنها المطرب من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

حفلة تامر عاشور موسم جدة.. مفاجأة للسعوديين

حفلة تامر عاشور موسم جدة كان أعلنها الفنان عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، إذ غرد قائلا: «حبايبي وأهلي في جدة جاهزين لحفلة 1/ 6؟ وأيه الأغاني اللي تحبوا تسمعوها؟».

تامر عاشور كان شارك مؤخرا بألحانه في أغنية «لوحة باهتة» مع الفنانة الكبيرة أنغام، التي كتب كلماتها الشاعر نادر عبد الله، ووزعها طارق مدكور، وطرحت عبر قناة الفنانة بيوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.

حفلة تامر عاشور موسم جدة ستكون حفلة لألبومه الجديد

تامر عاشور طرح مع بداية العام الجاري، أغنيات ألبومه الجديد «تيجي نتراهن»، وتضمن الألبوم 10 أغنيات، هي «تيجي نتراهن، أحلى الدنيا، حنلها وإنت بعيد، خليني في حضنك، وخلتني أحس، مفيش جدعنة، كان موضوع، الفترة دي، عود نتكلم، وكنت فين».

ألبوم تامر عاشور الذي ينتجه في أول عمل فني بعد غياب 3 سنوات منذ طرحه لألبوم «أيام» الذي طرح عام 2019.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين حسام سعيد وأدهم دهيمة وإلهامي دهيمة وأحمد المالكي وآسر عاشور وفهد ومحمدي وجمال الخولي ومحمود أنور.

تامر عاشور فضل طرح البومه الاخير تيجي نتراهن بشكل الكتروني وعبر المنصات الالكترونية وليس مطبوعا وحقق الالبوم نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

حفلة تامر عاشور موسم جدة ليست هي الاولى على صعيد مطربي مصر فى المدينة السعودية حيث كان قد احيا قبل كلا من احمد سعد وحسن شاكوش وعمر كمال حفلا غنائيا هناك منذ أيام وكما سيحيي محمد حماقي حفلا هناك أيضا