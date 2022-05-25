اليوم.. إعلان الطعون على مرشحي انتخابات المنظمات النقابية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنَّه من المقرر إعلان الطعون اليوم الأربعاء على أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022-2026 استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

غدا.. البت في الطعون

وأشار سعفان إلى أنَّه من المقرر أن يتمّ البت في الطعون غدا الخميس 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو على أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

شفافية وحيادية

وأكّد سعفان أنَّ اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بطعن على الأسماء المرشحة يتمّ دراسته من قبل القاضي، مؤكّدًا أنَّ هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة الطعون على أسماء المرشحين تمهيدا لتقديمها من التصنيفات النقابية التي تشملها المرحلة الثانية.