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محمد محمود: تحمست لـ«زومبي» بسبب فكرته.. رعب بطريقة كوميدية

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أحمد عبد الرحمن
08:16 م | الأحد 08 مايو 2022
محمد محمود

محمد محمود

أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته البالغة، للمشاركة في فيلم «زومبي» الذي يعرض في جميع دور العرض في مصر، وتفاعل معه خلال موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات جيدة.

محمد محمود: تحمست لفيلم زومبي لأن فكرته جديدة

ومن جانبه، قال محمد محمود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التجربة جيدة، لأنهم يقدمون الرعب بطريقة كوميدية لأول مرة، وأنه عندما قرأ السيناريو شعر بالسعادة البالغة، وتحمس أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز، بحسب قوله.

وعن فريق العمل قال «محمود»: «إن الفيلم يضم نخبة من النجوم من أبرزهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، عمرو عبد الجليل، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

محمد محمود: نجوم مسرح مصر أصبح لديهم ثقل فني

وأضاف محمد محمود أن نجوم مسرح مصر يمتلكون موهبة كبيرة، ودائما يتطلعون للأفضل وتطوير أنفسهم، وأصبح لديهم ثقل فني.

تدور أحداث فيلم «زومبي» في سياق كوميدي، عن مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، حيث تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

نجاح محمد محمود في دراما رمضان 2022

ويذكر أن محمد محمود شارك في دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، إذ إنه كان يجسد شخصية «الأستاذ شحاتة»، مدرس اللغة العربية، الذي يلقي الضوء فيه على مشاكل التعليم في صورة كوميديا اجتماعية وسط عرض المشاكل التي توجد في المدارس المحلية والدولية، مبينا أن عمله في مدرسة محلية عرضه لأزمات اجتماعية بسبب عدم قدرته على تقديم دروس خصوصية.

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