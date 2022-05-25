رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022: 8 ضوابط لإتمام الخطوات بنجاح

يبحث العديد من المواطنين من أصحاب بطاقات التموين عن رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022، خاصة المواطنين الذين تسلموا رسالة نصية عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين حتى 30 يونيو المقبل وذلك تجنبا لإيقاف بطاقة التموين.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022 يتم من خلال لينك www.tamwin.com.eg الذي يقدم خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول إلكترونيا لأصحاب بطاقات التموين، من خلال عدة خطوات تتم في دقائق معدودة، تتمثل في التالي:

1- فتح محرك البحث جوجل.

2- كتابة موقع دعم مصر في خانة البحث.

3- الضغط على رابط دعم مصر.. جمهورية مصر العربية.

4- تظهر الصفحة الرئيسية لصفحة موقع دعم مصر، كما تظهر مباشرة خانة كتابة رقم البطاقة التموينية.

5- يتم كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما والمدون على البطاقة.

6- تظهر رسالة مباشرة باسم رب الأسرة المطلوب تحديث بيانات بطاقته التموينية.

7 - يتم كتابة رقم محمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات الاتصالات الأربعة.

8- حال كان رقم المحمول صحيحا ومسجلا باسم صاحب البطاقة تظهر رسالة بقبول الرقم.

متى تفشل عملية تسجيل رقم الموبايل على الموقع؟

تفشل عملية تسجيل رقم الموبايل في حال كتابة رقم تليفون محمول ليس مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم قبول أي رقم محمول مسجل في شركات الاتصالات باسم أي فرد من أفراد البطاقة وأنه لابد أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة فقط.