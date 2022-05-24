«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الضوابط والإجراءات حول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وذلك لأصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة تحديث الموبايل عبر بونات صرف الخبز، على أن يتم تنفيذ عملية تسجيل الموبايل باسم رب الأسرة في موعد غايته 30 يونيو المقبل، بناء على المهلة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، للتسهيل على المواطنين في تنفيذ التعليمات تجنبا لإيقاف البطاقة.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأجرت صفحة جريدة «الوطن» بثا مباشرا للإجابة على تساؤلات المواطنين حول إجراءات وخطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، كالتالي:

* هل تحديث بطاقة التموين مطلوب من المواطنين الذين لم يتسلموا رسالة عبر بون صرف الخبز؟

- لا، تسجيل رقم الموبايل مطلوب فقط من أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر البون، ومن لم يتسلم أي رسالة غير مطلوب منه أي تحديث.

* أي شركة محمول يتم من خلالها تسجيل رقم الموبايل بنجاح؟

- وزارة التموين أتاحت للمواطن حرية اختيار أي شبكة من شبكات المحمول الأربع، وهي «we - فودافون - اتصالات - أورانج»، وتسجيل رقم خط موبايل باسمه من أي شركة دون التقيد بشبكة بعينها.

* إذا كان صاحب البطاقة متوف وأسرته تسلمت رسالة على بون صرف الخبز.. ما العمل؟

- لابد أن يتم أولا حذف الشخص المتوفى من البطاقة، ثم تسجيل رقم المحمول باسم أرمتله إن وجدت، أو باسم أكبر الأبناء سنا، أما إذا كانت البطاقة فرد واحد للشخص المتوفى فهنا سيتم حذف بطاقة التموين نهائيا ووقفها بناء على وفاة صاحبها.

* هل أي فرد من أفراد البطاقة يستطيع تسجيل تليفونه؟

- لا، وزارة التموين أكدت أنه لن يتم قبول تسجيل رقم موبايل باسم أحد أفراد البطاقة، ولابد أن يكون الرقم باسم صاحب البطاقة فقط.

* قمت بتسجيل الموبايل وجاءتني رسالة عبر موقع دعم مصر أن الطلب تحت المراجعة.. ماذا يعني ذلك؟

- معنى ذلك أن الموقع قبل رقم المحمول المسجل، وجار مراجعته مع شركة الاتصالات، طالما أنه لم يقم بإظهار رسالة أن الرقم مرفوض.

* لو كان الشخص محبوسا في السجن.. ما العمل؟

- بناء على بيان رسمي لوزير التموين، يتم استثناء السجناء وكبار السن من الذهاب لمكتب التموين، مع تقديم أحد أفراد الأسرة بيانات التسجيل، مع إثبات عدم قدرة صاحب البطاقة على الذهاب للمكتب.