هيئة الكتاب تصدر «التعليم المصري في نصف قرن»

أصدرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب «التعليم المصري في نصف قرن.. أفكار وآراء ومقترحات مدرس تعليم أَوَّليٍّ»، إعداد وتحقيق سعد عبدالرحمن، الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة سابقا.

كتاب التعليم المصري في نصف قرن

ومن مقدمة عماد أبو غازي: يقف وراء الكتاب ثلاثة رجال؛ أولهم: الشيخ أحمد محمد إسماعيل الأمير (1877- 1962)، أحد رُوَّاد التعليم الحديث في أسيوط، بل وفي صعيد مصر، صاحب النصوص التي تجمعها دفَّتَا هذا الكتاب.

وثانيهما: عثمان الأمير، وهو ابن الشيخ أحمد الأمير؛ الذي حافظ على تراث والده حتى وصل إلى أيدينا بفضل ثالث الثلاثة: الصديق سعد عبد الرحمن، الذي سَعِدتُ بزَمالَتِه في وزارة الثقافة لسنوات، وكان من خير من خرَجتُ بهم أصدقاء من عَمَلي بالوزارة بين عامَيْ 1999 و2011.

وتابع في مقدمته، منذ التقينا في أثناء عملي بالمجلس الأعلى للثقافة، وعمله بهيئة قصور الثقافة، توطَّدَت العلاقة بيننا، وعرفت فيه الشَّاعِرَ المُبدِع، والمُثقَّف المهموم بقضايا الوطن، والمُحرِّك الثقافي المتميز؛ وعرفت فيه -فضلًا عن ذلك- العاشق للتُّراث، الذي يرجع إلى الماضي البعيد، أو ذلك الذي يرجع إلى سنوات قريبة من ماضينا، ودَفَعَه عشقُه هذا إلى البحث دومًا عن النَّوادر من الكتب القديمة والمجهول منها، واقتنائها.

دراسة وافية

وعندما كان في موقع المسؤولية حرص على تعميم الفائدة ممَّا يقع تحت يده من هذه النوادر، بإعادة نشرها، مُقدِّمًا للأجيال تراثًا تَوارَى عن أعيُنِنا؛ في هذه المرة بذل الرجل جهدًا اضافيًا؛ إنه هنا لا يقوم بنشر كتابٍ نشرًا جديدًا، بل قام بجهد علميٍّ مميَّز، كان فيه صاحب أدوار عِدَّة؛ فقد قام بدَوْر الجامع والمُحقِّق والدارس لنصوصٍ قادَتْه الأقدارُ وشَغَفُه بالتَّنقيب في تُراثِنا: قريبه وبعيده إليه.

لقد قدَّم سعد عبد الرحمن للكتاب بدراسةٍ وافية، لا يمكن فَهمُ الكتاب وسياقه بدونها؛ فالمقدِّمة في حَدِّ ذاتها دراسةٌ مُهمَّة عن الشيخ الأمير وإسهامه، كما قدَّم تحقيقًا علميًّا للنصوص، فأضاف إليها بشرحه وتعليقاته، وقام بتحليل مقالات الشيخ التي كان قد جَمَعَها بنفسه، وحَفظَها ابنُه من الضياع لسنوات طويلة.