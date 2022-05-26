إسماعيل فرغلي: لم أستعطف الجمهور بـ«علبة كشري».. أنا عايش مستور (فيديو)

تصدر الفنان إسماعيل فرغلي، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن بعض اللحظات الصعبة في حياته، التي وصلت إلى درجة محاولة تدبيره ثمن علبتين كشرى له وزوجته وابنته الصغيرة وقتها، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا ينقسمون ما بين داعم له ولذكرياته بكل ما فيها، ورافض لطرح هذا الموضوع في الوقت الحالي، من أجل الحصول على نسب مشاهدات لصالحه.

إسماعيل فرغلي: لم أتحدث عن الصعوبات في عِز أزماتي

وبالرغم من عمله في الفن منذ أكثر من 20 عامًا، أصبح تريند بسبب «علبة كشري»، وعن تعليقات السوشيال ميديا بشأنه، قال إسماعيل فرغلي في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك تعليقات لم تعجبني من الأساس، أنا تحدثت عن موقف مررت به في بداية حياتي، وكيف كنت أجمع الجنيه في البيت من أجل شراء علبتين كشري لي وزوجتي وابنتي الصغيرة».

أنا لست فقيرا لكن أعيش مستورا

وأضاف «فرغلي»: «بكيت عندما تذكرت هذا الأمر، وكيف كنت أرد مسرعًا على الهاتف المحمول، لعدم وجود رصيد لدي، وقد يكون هناك عمل جديد يطلبني، ومازالت أتذكر الملابس التي كانت ترتديها زوجتي وقتها»، موضحا: «الدموع غلبتني ولم تكن لاستعطاف الناس كما يروج البعض، إذا كنت لم أفعل ذلك في عِز أزماتي، لماذا أفعل ذلك الآن بعد نجاحي؟ لو كان من أجل المشاهدات، هل ستكون أكثر من المشاهدات التي حققتها في مسلسل مكتوب عليا؟».

وأوضح الفنان: «وجدت أشخاصا يتحدثون عن فقري، أنا لم أكن فقيرًا، ولكن الحمدلله أعيش مستورًا، ووجدت من يقول كنت بيع عربيتك وقتها، يعني كل واحد يتزنق في قرشين يبيع عربيته، وبعدين كانت فلوسها مش هتجيب حاجة، الحقيقة زعلت من بعض التعليقات».