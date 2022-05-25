إسماعيل فرغلي يمازح جمهوره: «على الله أقابل حد في الشارع مش عارف اسمي»

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه سعيد جدًا بالنجاح الذي حققه في موسم مسلسلات رمضان الماضي من خلال مسلسل مكتوب عليا، بعد مشواره الطويل في المجال الفني، وتأكيده أن كل شيء يأتي في ميعاده الذي قدرّه الله، وأن هذا الأمر لا يشغله كثيرًا طالما الإنسان راضيًا بقضاء الله وقدره في الحياة.

إسماعيل فرغلي بعد نجاحه في مكتوب عليا: «مش مستوعب»

شارك في أعمال كثيرة على مدار أكثر من 20 عامًا، وكان يتم استخدام إفيهاته على السوشيال ميديا، ملامحه يعرفها الجمهور ولكن لا يعرفون اسمه، الأمر الذي تغير بعد الانطلاقة التي حققها في «مكتوب عليا»، وعن ذلك قال إسماعيل فرغلي ضاحكًا في تصريحات لـ«الوطن»: «خايف الناس تعرف اسمي ومتعرفش أعمالي، على الله أقابل حد في الشارع مش عارف اسمي».

واستطرد بقوله: أتذكر في سنوات مضت كان هناك برنامج اسمه «السنيد» يعرض على شاشة القناة الثالثة للسيناريست يوسف معاطي، يتطرق لمشاهير الفن، نعرف أفلامهم وإفيهاتهم ولكن لا نتذكر أسماءهم، على سبيل المثال الفنان رياض القصبجي، قد نجد أن هناك من يعرفه بأنه الشاويش عطية لأفلامه مع إسماعيل ياسين، ولا يعرفون اسمه الحقيقي، وآخرون غيره، وبالتالي معرفة الجمهور لاسم الفنان ليس مقياسًا.

حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان

وعن ردود الأفعال على إثر نجاحه في «مكتوب عليا»، قال: حتى الآن لست مستوعبًا لكل ما يحدث، ولكل ردود الأفعال التي تحيط بي، ولكن أؤمن بمنحة ربنا لشخصي لأنه على كل شيء قدير «مش كتير على ربنا إنه يعمل ده معايا، وبالنسبة لي أشعر بأنه كتير أوي، مفيش حاجة بتيجي متأخر، ولكن كل شيء بميعاد، ربنا شايف التوقيت الأفضل أحسن مننا».