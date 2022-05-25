تفاصيل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. تشويق وأنيميشن

أفلام جديدة في دور العرض اليوم الأربعاء، تتنوع ما بين الأكشن والتشويق والمغامرات، حيث تعرض السينمات أفلامًا جديدة كل أربعاء، وإذا كنت من محبي السينما ومتابعة الأفلام الجديدة، تستعرض «الوطن» دليل الأفلام الجديدة هذا الأسبوع على النحو التالي:

الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

Top Gun: Maverick

تدور أحداث الفيلم حول أحد الطيارين الأكفأ في سلاح الجو اﻷمريكي بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، الذي يحقق خطوة جديدة في مسيرته في مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة.

أبطال الفيلم: توم كروز، جينيفر كونيلي، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، والمخرج جوزيف كوزينيسكي.

Shut In

ومن أبرز الأفلام الجديدة في السينمات فيلم «Shut in»، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة محبوسة داخل مخزن مؤن في منزلها من قبل حبيبها السابق العنيف، وتحاول أن تستخدم ذكائها للهروب بأبنائها والوصول لبر الأمان.

أبطال الفيلم: ريني كوالي، جيك هوارتز، لوسيانا فانديتي، فنسنت جالو، بينيلوبي مارتون، والمخرج دي.جيه. كاروسو.

The King's Daughter

تدور أحداث الفيلم حول الملك لويس الرابع عشر الذي يسعى إلى نَيل الخلود بمحاولته القبض على حورية البحر وسرقة روحها، لكن تصبح خطته أكثر تعقيدًا عندما يكتشف ابنته غير الشرعية منها.

أبطال الفيلم: بيرس بروسنان، ويليام هارت، بنجامين وكر، كايا سكوديلاريو، بينج بينج فان، بن لويد هيوز، والمخرج شون ماكنامارا.

Fireheart

تدور أحداث الفيلم حول جورجيا البالغة من العمر ستة عشر عامًا، والتي تريد اقتحام مجال الإطفاء، وعندما يبدأ رجل غامض في حرق برودواي ويختفي رجال الإطفاء في نيويورك، تقرر «جورجيا» التنكر في هيئة شاب والانضمام لمجموعة صغيرة من رجال الإطفاء لإنقاذ المدينة.

أبطال الفيلم: أوليفيا كوك، كينيث براناه، لوري هولدن، كيفن دينيس، ريان دبليو جارسيا، مارا جنوت، والمخرج لورينت زيتون.