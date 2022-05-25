عاجل.. الوطنية للصحافة: إطلاق تطبيق «سبوت المصري» لنشر الأخبار التي تصدر عن مصر

كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن إطلاق تطبيق سبوت المصري، يتضمن كل الأخبار التي تصدر عن مصر.

تطبيق سبوت المصري

وأوضح الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بـ مجلس النواب، الذي ترأسته الدكتورة درية شرف الدين، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد والخاص بالهيئة، أنّ أبلكيشن سبوت المصري سيُبث تجريبيا في 30 يونيو المقبل، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن سبب اختيار اسم غير عربي لتطبيق يحتوى على أخبار مصر، فأجاب المهندس عبدالصادق الشوربجي، قائلا: «للأسف كل الدومين محجوز».

تدريب الصحفيين

وطالب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، بتدريب الصحفيين لتطوير المهنة، قائلا: «نحن بحاجة لمعرفة آليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، للارتقاء بالمنظومة ككل، والشركة المتحدة لخدمات الإعلام، قدّمت العديد من الحلول في فترات سابقة، فضلا عن المحتوى الوطني الذي يهدف إلى تحقيق الوعي لدى المواطنين من خلال عدد من المسلسلات».

تغيير سلوكيات الصحفيين

وعقب المهندس عبدالصادق الشوربجي، قائلا: «التدريب من أهم الأولويات التي راعينا تحقيقها منذ تولي المسؤولية، وهناك 120 دورة تدريبية تم تنظيمها، ليس للصحفيين فقط، بل للعاملين والإداريين، مضيفا: «نحاول تغيير سلوكيات الصحفيين، من خلال تدريب الإتيكيت، ونفذه بعض السفراء، فضلا عن التدريب على الديسك الصحفي، باعتباره العمود الفقري لأي إصدار».